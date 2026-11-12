Blizzard пересматривает экономику World of Warcraft: Forever - за квесты высокого уровня начнут давать больше золота

Спустя неделю после запуска World of Warcraft: Forever Blizzard продолжает корректировать игровые механики с учётом отзывов сообщества. На этот раз разработчики взялись за экономику: снизили стоимость выставления предметов на аукцион и готовят увеличение денежных наград за высокоуровневые задания.

Комиссию за размещение нового лота уменьшили с одной серебряной монеты до одной медной. Кроме того, студия анонсировала срочное исправление, которое добавит золото в награды за большинство заданий 48-го уровня и выше. Изменения затронут в том числе задания, за выполнение которых раньше вообще не полагалось денежного вознаграждения.

Разработчики объяснили решение тем, что игроки должны получать достойную награду за выполнение заданий, соответствующих уровню их персонажа. Необходимость пересмотра экономики возникла после того, как Blizzard отключила конвертацию опыта в золото при достижении 60-го уровня.

Тем временем охотники за секретами обнаружили новую скрытую цепочку заданий, наградой за которую становятся эффектные мечи. Также разработчики намекнули на возможное возвращение рейда Scarlet Enclave, впервые появившегося в Season of Discovery. Впрочем, конкретных сроков или подтверждения его возвращения пока нет.

А вот поклонникам полётов рассчитывать на новые возможности не стоит. Отвечая на вопрос о летающих маунтах, один из представителей команды заявил категорично: в World of Warcraft: Forever их не будет.