Blizzard пересмотрела спорное ограничение опыта в подземельях WoW: Forever после недовольства игроков

Blizzard пришлось скорректировать недавнее изменение системы получения опыта в подземельях World of Warcraft: Forever. Разработчики признали, что первоначальная версия ограничения не учитывала особенности некоторых подземелий, из-за чего игроки могли терять опыт даже при обычном совместном прохождении.

Изначально Blizzard ввела правило, согласно которому монстры в подземельях переставали приносить опыт всей группе, если хотя бы один участник был слишком высокого уровня и противники отображались для него серым цветом. Мера должна была бороться с так называемыми бустерами — игроками, которые за плату проводят других персонажей через подземелья, позволяя им практически без участия получать опыт и быстро прокачиваться.

Однако новая система оказалась слишком строгой. В классических подземельях World of Warcraft встречаются противники с довольно широким диапазоном уровней. Например, в Ульдамане можно встретить врагов 41–51-го уровней, а в Мародоне — 46–55-го. Еще сложнее ситуация в Монастыре Алого ордена, где противники могут иметь уровни от 30 до 44. В результате даже небольшая разница в уровнях между участниками группы могла лишить всех опыта за убийство монстров.

В Blizzard признали проблему и сообщили, что первоначальное изменение «не совсем попало в цель» из-за особенностей распределения уровней противников в некоторых подземельях. В субботу разработчики выпустили новый хотфикс: теперь опыт перестает начисляться всей группе только в том случае, если уровень высокоуровневого участника превышает уровень противников более чем на 12.

Такое решение должно сохранить защиту от прокачки с помощью сильных персонажей, но при этом не мешать обычным игрокам проходить подземелья вместе. Например, персонаж высокого уровня сможет помочь другу в освоении локации, не лишая остальных участников группы заслуженного опыта, если разница в уровнях не превышает установленный порог.