Blizzard поделились статистикой по бета-тестированию World of Warcraft: Forever

Разработчики World of Warcraft поделились статистикой завершившегося бета-тестирования WoW: Forever, за время которого игроки создали более 8,8 млн персонажей и совершили почти 10 млн убийств в PvP. Бета-тестирование проекта показало рекордный интерес со стороны игрового сообщества, заставив авторов признать, что спрос превзошел все ожидания.

Персонажей создано: 8.862.354

Персонажей Небеснорожденных создано: 1.889.084

Персонажей Отрекшихся-паладинов создано: 612.096

Самым опасным подземельем стало: Чертоги Танов

Самым опасным существом стало: Кобольд-шахтер

Персонажей погибло от падения с высоты: 1.157.204

Совершено PvP-убийств: 9.959.014

Проведено дуэлей: 1.248.125

Чаще всего дуэли происходили в локации Предгорья Хилсбрада.

Кроме того, разработчики запустили интерактивный сервис Timewalking, позволяющий участникам беты просмотреть свои персональные показатели, вроде времени в игре и самых частых причин гибели. Напоминаем вам, что полноценный запуск World of Warcraft: Forever состоится уже на следующей неделе - 3 ноября. Если вы сделали предзаказ, то уже сейчас вам открыт доступ к созданию и резервированию имени персонажа.