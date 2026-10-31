Blizzard поделились статистикой по бета-тестированию World of Warcraft: Forever

Разработчики World of Warcraft поделились статистикой завершившегося бета-тестирования WoW: Forever, за время которого игроки создали более 8,8 млн персонажей и совершили почти 10 млн убийств в PvP. Бета-тестирование проекта показало рекордный интерес со стороны игрового сообщества, заставив авторов признать, что спрос превзошел все ожидания.
- Персонажей создано: 8.862.354
- Персонажей Небеснорожденных создано: 1.889.084
- Персонажей Отрекшихся-паладинов создано: 612.096
- Самым опасным подземельем стало: Чертоги Танов
- Самым опасным существом стало: Кобольд-шахтер
- Персонажей погибло от падения с высоты: 1.157.204
- Совершено PvP-убийств: 9.959.014
- Проведено дуэлей: 1.248.125
- Чаще всего дуэли происходили в локации Предгорья Хилсбрада.
Кроме того, разработчики запустили интерактивный сервис Timewalking, позволяющий участникам беты просмотреть свои персональные показатели, вроде времени в игре и самых частых причин гибели. Напоминаем вам, что полноценный запуск World of Warcraft: Forever состоится уже на следующей неделе - 3 ноября. Если вы сделали предзаказ, то уже сейчас вам открыт доступ к созданию и резервированию имени персонажа.
>игра 2004 года
>до сих пор в бета-тесте
Ясн...
Помню, гонял в своё время. Потом забил на ОЧЕНЬ много лет.
Теперь появились мысли: а может, ворваться и вспомнить молодость? Очень хвалят именно этот "World of Warcraft: Forever"
Хотя понимаю, что без посвящения игре всей жизни мало чего можно добиться.