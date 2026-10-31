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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 462 оценки

Blizzard поделились статистикой по бета-тестированию World of Warcraft: Forever

Solstice Solstice

Разработчики World of Warcraft поделились статистикой завершившегося бета-тестирования WoW: Forever, за время которого игроки создали более 8,8 млн персонажей и совершили почти 10 млн убийств в PvP. Бета-тестирование проекта показало рекордный интерес со стороны игрового сообщества, заставив авторов признать, что спрос превзошел все ожидания.

  • Персонажей создано: 8.862.354
  • Персонажей Небеснорожденных создано: 1.889.084
  • Персонажей Отрекшихся-паладинов создано: 612.096
  • Самым опасным подземельем стало: Чертоги Танов
  • Самым опасным существом стало: Кобольд-шахтер
  • Персонажей погибло от падения с высоты: 1.157.204
  • Совершено PvP-убийств: 9.959.014
  • Проведено дуэлей: 1.248.125
  • Чаще всего дуэли происходили в локации Предгорья Хилсбрада.

Кроме того, разработчики запустили интерактивный сервис Timewalking, позволяющий участникам беты просмотреть свои персональные показатели, вроде времени в игре и самых частых причин гибели. Напоминаем вам, что полноценный запуск World of Warcraft: Forever состоится уже на следующей неделе - 3 ноября. Если вы сделали предзаказ, то уже сейчас вам открыт доступ к созданию и резервированию имени персонажа.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
ratte88

>игра 2004 года
>до сих пор в бета-тесте

Ясн...

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ОгурчикЮрец

Помню, гонял в своё время. Потом забил на ОЧЕНЬ много лет.

Теперь появились мысли: а может, ворваться и вспомнить молодость? Очень хвалят именно этот "World of Warcraft: Forever"

Хотя понимаю, что без посвящения игре всей жизни мало чего можно добиться.

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