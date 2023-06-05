Blizzard поднимет цены в World of Warcraft для игроков из Турции и Украины

Blizzard объявила о повышении цен всех товаров в World of Warcraft в турецкой лире и украинской гривне. Изменения произойдут в ближайшие недели: 5 июля подорожает стоимость подписки и внутриигровых услуг, а 18 июля вырастет цена на дополнение Dragonflight.

Новые цены подписки в турецкой лире:

1 месяц — ₺199 (около 756 рублей по текущему курсу без НДС);

3 месяца — ₺549 (около 2086 рублей);

6 месяцев — ₺819 (около 3113 рублей).

Новые цены подписки в украинской гривне:

1 месяц — ₴389 (около 852 рублей);

3 месяца — ₴1079 (около 2350 рублей);

6 месяцев — ₴1919 (около 4205 рублей).

Этим летом Blizzard выпустит хардкорные серверы для World of Warcraft Classic. Подробнее об их правилах разработчики пообещали рассказать в ближайшее время. Известно лишь, что после первой смерти персонажа он будет удален.