World of Warcraft 21.11.2004
8.3 2 970 оценок

Blizzard поднимет цены в World of Warcraft для игроков из Турции и Украины

Simple Jack

Blizzard объявила о повышении цен всех товаров в World of Warcraft в турецкой лире и украинской гривне. Изменения произойдут в ближайшие недели: 5 июля подорожает стоимость подписки и внутриигровых услуг, а 18 июля вырастет цена на дополнение Dragonflight.

Новые цены подписки в турецкой лире:

  • 1 месяц — ₺199 (около 756 рублей по текущему курсу без НДС);
  • 3 месяца — ₺549 (около 2086 рублей);
  • 6 месяцев — ₺819 (около 3113 рублей).

Новые цены подписки в украинской гривне:

  • 1 месяц — ₴389 (около 852 рублей);
  • 3 месяца — ₴1079 (около 2350 рублей);
  • 6 месяцев — ₴1919 (около 4205 рублей).

Этим летом Blizzard выпустит хардкорные серверы для World of Warcraft Classic. Подробнее об их правилах разработчики пообещали рассказать в ближайшее время. Известно лишь, что после первой смерти персонажа он будет удален.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
warp 37

Учитывая инфляцию, неудивительно.

0
deusMarshall

О, Варп, что-то давненько тебя не видел, куда пропадал?)

0
Talendor3

близы походу решили забить болт на региональные ценники

0
Deowar

Это заговор!!! Все увидев цены, ринутся играть в Аллоды онлайн, не смогут вынести той игры и все равно вернутся к Метелице.)))))

-1
deusMarshall

Нет) не вернутся

0