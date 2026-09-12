Blizzard показала первый тизер World of Warcraft: The Last Titan с возвращением в Нордскол

Blizzard впервые показала World of Warcraft: The Last Titan — следующее крупное дополнение MMORPG после Midnight. Короткий тизер представили во время церемонии открытия BlizzCon 2026.

Ролик возвращает зрителей в заснеженный Нортренд, над которым возвышается огромная механическая конструкция титанического происхождения. Blizzard сопровождает происходящее намеком на некий «единственный и громогласный суд», однако объяснять значение увиденного пока не стала.

Возвращение в Нордскол не стало неожиданностью. Blizzard еще при первоначальном анонсе Worldsoul Saga сообщила, что события The Last Titan приведут игроков обратно на север Азерота и будут тесно связаны с титанами. Разработчики также ранее подтверждали, что знакомый по Wrath of the Lich King континент значительно переработают для нового дополнения.

The Last Titan станет 13-м дополнением World of Warcraft и заключительной частью Worldsoul Saga. Трилогия началась с The War Within, продолжилась в Midnight и должна завершиться историей, непосредственно связанной с титанами и тайнами происхождения Азерота.

При этом полноценную презентацию The Last Titan на BlizzCon 2026 проводить не стали. Blizzard объяснила, что подробное обсуждение следующего дополнения неизбежно раскрыло бы важные события продолжающейся истории Midnight. Поэтому о сюжете, игровых системах и новом контенте разработчики расскажут позднее.

Таким образом, пока Blizzard ограничилась лишь первым взглядом на The Last Titan. Дата выхода дополнения еще не объявлена.