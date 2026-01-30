Blizzard показала трейлер дополнения Midnight и представила план обновлений World of Warcraft на 2026 год

В рамках мероприятия State of Azeroth компания Blizzard представила подробную дорожную карту развития World of Warcraft на 2026 год.

Дополнение World of Warcraft: Midnight выйдет 2 марта и получит два последующих крупных патча, которые продолжат его сюжетную линию. В одном из них появится новый режим Prop Hunt, а также рейд. Летом выйдет масштабное обновление 12.1, которое добавит в Midnight дополнительный рейд, подземелье, нового босса и расширит возможности по обустройству жилища. Ближе к концу года игроков ждет новый вид рейдов под названием Лабиринты, схожий по концепции с Вылазками из предыдущего дополнения.

6 февраля запустятся юбилейные серверы Burning Crusade Classic с поэтапным открытием контента. Весной и летом продолжится поддержка Mists of Pandaria Classic, кульминацией которого станет открытие рейда Осада Оргриммара.