Blizzard показала трейлер дополнения Midnight и представила план обновлений World of Warcraft на 2026 год

В рамках мероприятия State of Azeroth компания Blizzard представила подробную дорожную карту развития World of Warcraft на 2026 год.
Дополнение World of Warcraft: Midnight выйдет 2 марта и получит два последующих крупных патча, которые продолжат его сюжетную линию. В одном из них появится новый режим Prop Hunt, а также рейд. Летом выйдет масштабное обновление 12.1, которое добавит в Midnight дополнительный рейд, подземелье, нового босса и расширит возможности по обустройству жилища. Ближе к концу года игроков ждет новый вид рейдов под названием Лабиринты, схожий по концепции с Вылазками из предыдущего дополнения.
6 февраля запустятся юбилейные серверы Burning Crusade Classic с поэтапным открытием контента. Весной и летом продолжится поддержка Mists of Pandaria Classic, кульминацией которого станет открытие рейда Осада Оргриммара.
Да, вот примерно таким я вов сейчас и вижу, фортнайто-конкордной придурковатой хренью
Вкакое все таки 💩 превратился вов
я разбиваю себе об голову тысячу фейспалмов ...
Это точно главный трейлер к аддону ВоВ, а не к какой-нибудь мобилке типа Arklight Rumble? 😀
Ничего себе, WoW ещё существует, кто там интересно играет, наверное, он и «ветеранам» уже надоел.
С классики до лича было золотое время
Я мало играл в WoW, по меркам MMORPG, на тот момент из-за дизайна и анимаций больше понравилась Lineage II, в неё зависал до 2012, потом уже надоело. Только свой сервак в прошлом году поднимал, чисто с друзьями погонять на кооп.