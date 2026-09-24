Blizzard показали, чего ждать от World of Warcraft: Forever в новом официальном видеообзоре

Blizzard опубликовали видеобзор World of Warcraft: Forever, призванный познакомить игроков с ключевыми особенностями и отличиями новой версии. В видео пересказываются ключевые особенности новинки, а также продемонстрированы некоторые новые и измененные зоны Азерота.

Разработчики вновь напоминают, что World of Warcraft: Forever это не временный сезон или режим, а совершенно новое приключение для игроков, которое будет развиваться по альтернативной ветке от актуального World of Warcraft.

На релизе разработчики обещают более 1000 новых квестов, новую расу "Небеснорожденных", четыре новые зоны для прокачки вашего персонажа, девять новых подземелий, два новых рейда, улучшенные профессии, новые фракции для прокачки репутации, сотни новых предметов экипировки и много другое.

Напоминаем вам, что релиз World of Warcraft: Forever запланирован на 4 ноября 2026 года. Уже сейчас вы можете оформить предзаказ и отправить заявку на участие в закрытом бета-тестировании.