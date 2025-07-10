Blizzard представила интригующий тизер патча 11.2 для World of Warcraft: The War Within, в котором раскрывается неожиданный поворот сюжета: Алтерия Ветрокрылая объединяется с Ксала'тат — Предвестницей Бездны и главной антагонисткой дополнения.
В кат-сцене становится ясно, что именно Ксала'тат всё это время помогала героям Азерота из тени. По настоянию Локус-Странника, Алтерия соглашается на временный альянс с ней, чтобы остановить Дименсиуса, Всепоглощающего.
Совместная борьба продлится до финального рейда «Омега-манагорн», который откроется 12 августа. Уже с 5 августа начнётся этап «Призраки К'ареша», в котором игроки впервые сразятся на одной стороне с воплощением Бездны.
Однако союз недолговечен: после победы Ксала'тат вновь обернётся врагом. Дополнительные детали о событиях раскрываются в бесплатной повести «Гибель К'ареша», доступной на официальном сайте Blizzard, включая аудиоверсию в исполнении Рэя Портера, озвучившего Локус-Странника.
Скорее пафосный и детский. Близард показывают двух сильных фемок, вокруг которых все мужики это безмозглое быдло. Нету больше того эпика, который был присущ варкрафту. Из года в год повторение одного и того же, только антураж меняют. У современной близард уже как лет 6-7 творческая импотенция.
Что за алтерия? Ее же аллерия зовут
скандалы интриги расследования! КАК именно Ксала'тат всё это время помогала героям Азерота в тёмных укромных местах? знает ли Алтерия НА ЧТО соглашается по настоянию Локус-Странника?
Где новость то про двух «не мошоночных сосальщиков», опозорившихся на весь интернет?!
IXBT?
Yep!
напиши да опубликуй. в чем проблема то?))
Близам дано надо было начать выпускать мульт или сериал по лору ВоВ, но видимо они считают что он никому не нужен кроме преданных фанатов, продолжающих покупать подписку на их игру по инерции.
тоесть фильм ты не смотрел да?
К чему это? Фильм я смотрел и судя по тому, что продолжения так и не вышло, сделал выше озвученные выводы.