Blizzard представила интригующий тизер патча 11.2 для World of Warcraft: The War Within, в котором раскрывается неожиданный поворот сюжета: Алтерия Ветрокрылая объединяется с Ксала'тат — Предвестницей Бездны и главной антагонисткой дополнения.

В кат-сцене становится ясно, что именно Ксала'тат всё это время помогала героям Азерота из тени. По настоянию Локус-Странника, Алтерия соглашается на временный альянс с ней, чтобы остановить Дименсиуса, Всепоглощающего.

Совместная борьба продлится до финального рейда «Омега-манагорн», который откроется 12 августа. Уже с 5 августа начнётся этап «Призраки К'ареша», в котором игроки впервые сразятся на одной стороне с воплощением Бездны.

Однако союз недолговечен: после победы Ксала'тат вновь обернётся врагом. Дополнительные детали о событиях раскрываются в бесплатной повести «Гибель К'ареша», доступной на официальном сайте Blizzard, включая аудиоверсию в исполнении Рэя Портера, озвучившего Локус-Странника.