Blizzard представила кинематографический трейлер World of Warcraft: The War Within

Компания Blizzard Entertainment представила долгожданный синематик к новому дополнению World of Warcraft - The War Within. Ролик под названием "Shadows Beneath" погружает нас в мрачные глубины Азерота, где предстоит разыграться новой главе "Саги о душе мира".
Несмотря на впечатляющую графику и интригующие кадры, трейлер вызвал неоднозначную реакцию в сообществе. Многие игроки отмечают, что визуальный стиль ролика существенно отличается от привычной эстетики Warcraft, напоминая скорее фильмы "Аватар" или игры серии Diablo. Некоторые фанаты выразили разочарование, считая, что новый трейлер не соответствует высокому уровню предыдущих работ Blizzard.
Тем не менее, синематик выполнил свою основную задачу – вызвал интерес к новому дополнению. Релиз World of Warcraft: The War Within состоится 26 августа. Игроки, оформившие предзаказ эпического издания, смогут начать свое приключение уже 23 августа. Blizzard также планирует масштабную презентацию дополнения на выставке gamescom 2024.
У Диабло 4 крутые были синематики, а тут словно клип рэп альбома с однорукой черной решили бахнуть. Одним словом - синематики по ВоВ, начиная с Dragonflight уже совсем не те...
Просто уроды конченные, какого хера эльфийка потеряла свою женственность?!
На первом фото реалистичная Ксал'атат, а на втором на движке игры, так к слову. Или ты про что имеешь ввиду?
скажи, что это просто глупый рофел, да же?
Чем страшней, тем лучше...
Красивым тут не место
Это писец, а не дополнение. Позапрошлое хоть кое как получше, хоть оно и было обосрано.