Blizzard представила кинематографический трейлер World of Warcraft: The War Within

Компания Blizzard Entertainment представила долгожданный синематик к новому дополнению World of Warcraft - The War Within. Ролик под названием "Shadows Beneath" погружает нас в мрачные глубины Азерота, где предстоит разыграться новой главе "Саги о душе мира".

Несмотря на впечатляющую графику и интригующие кадры, трейлер вызвал неоднозначную реакцию в сообществе. Многие игроки отмечают, что визуальный стиль ролика существенно отличается от привычной эстетики Warcraft, напоминая скорее фильмы "Аватар" или игры серии Diablo. Некоторые фанаты выразили разочарование, считая, что новый трейлер не соответствует высокому уровню предыдущих работ Blizzard.

Тем не менее, синематик выполнил свою основную задачу – вызвал интерес к новому дополнению. Релиз World of Warcraft: The War Within состоится 26 августа. Игроки, оформившие предзаказ эпического издания, смогут начать свое приключение уже 23 августа. Blizzard также планирует масштабную презентацию дополнения на выставке gamescom 2024.