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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 277 оценок

Blizzard представила первый взгляд на следующее крупное обновление World of Warcraft под названием "Призраки К'ареша"

butcher69 butcher69

Blizzard представила первый взгляд на следующее крупное обновление World of Warcraft под названием "Призраки К'ареша" (Ghosts of K’aresh). Оно продолжит сюжетную линию дополнения The War Within и станет важным шагом на пути к следующей главе под названием "Полночь" в саге о Мировой Душе. Игроков ждет столкновение с древним злом — Дименсиусом, Повелителем Бездны, чьё возвращение угрожает не только эфиреалам, но и самому Азероту.

В центре событий — разрушенный мир К'ареш, родина эфиреалов. Игроки смогут исследовать его руины, участвовать в восстановлении экосистем, сражаться с приспешниками Бездны и объединяться с героями вроде Аллерии Ветрокрылой. Знакомый по предыдущим версиям Тазавеш превращается в полноценный центр кампании, защищённый энергетическими барьерами, откуда игроки начнут подготовку к финальной битве.

Главным рейдовым испытанием станет Маннафорг Омега — массивная эфиреальная электростанция, где предстоит остановить пробуждение Дименсиуса. В числе новых механик — артефакт "Обмотки Решии", позволяющий превращаться в эфиреала и открывающий доступ к уникальным активностям: фазовым погружениям, скрытым зонам, заданиям и редким врагам.

Игроки смогут заняться возрождением К'ареша: переселять животных в эко-купола и создавать устойчивые биосистемы. Также появится новое подземелье "Эко-купол Аль’дани" с тремя боссами и обновлённый пул инстансов для мификов, включая переработанный Тазавеш, Чертоги Покаяния и другие. Обновления коснутся классов (Жрец Тьмы, Пивовар-монах, Рыцари смерти) и PvP, включая переработку талантов и новое задание "Пробуждение Победителя" для режима войны.

Сезонные комплекты брони теперь будут усиливать героические таланты, а не специализации, добавляя гибкости сборкам. "Призраки К'ареша" обещают стать важной вехой в развитии WoW и одним из самых насыщенных обновлений в рамках текущего дополнения.

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