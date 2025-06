Blizzard представила первый взгляд на следующее крупное обновление World of Warcraft под названием "Призраки К'ареша" (Ghosts of K’aresh). Оно продолжит сюжетную линию дополнения The War Within и станет важным шагом на пути к следующей главе под названием "Полночь" в саге о Мировой Душе. Игроков ждет столкновение с древним злом — Дименсиусом, Повелителем Бездны, чьё возвращение угрожает не только эфиреалам, но и самому Азероту.

В центре событий — разрушенный мир К'ареш, родина эфиреалов. Игроки смогут исследовать его руины, участвовать в восстановлении экосистем, сражаться с приспешниками Бездны и объединяться с героями вроде Аллерии Ветрокрылой. Знакомый по предыдущим версиям Тазавеш превращается в полноценный центр кампании, защищённый энергетическими барьерами, откуда игроки начнут подготовку к финальной битве.

Главным рейдовым испытанием станет Маннафорг Омега — массивная эфиреальная электростанция, где предстоит остановить пробуждение Дименсиуса. В числе новых механик — артефакт "Обмотки Решии", позволяющий превращаться в эфиреала и открывающий доступ к уникальным активностям: фазовым погружениям, скрытым зонам, заданиям и редким врагам.

Игроки смогут заняться возрождением К'ареша: переселять животных в эко-купола и создавать устойчивые биосистемы. Также появится новое подземелье "Эко-купол Аль’дани" с тремя боссами и обновлённый пул инстансов для мификов, включая переработанный Тазавеш, Чертоги Покаяния и другие. Обновления коснутся классов (Жрец Тьмы, Пивовар-монах, Рыцари смерти) и PvP, включая переработку талантов и новое задание "Пробуждение Победителя" для режима войны.

Сезонные комплекты брони теперь будут усиливать героические таланты, а не специализации, добавляя гибкости сборкам. "Призраки К'ареша" обещают стать важной вехой в развитии WoW и одним из самых насыщенных обновлений в рамках текущего дополнения.