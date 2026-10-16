Blizzard проведёт стресс-тест World of Warcraft: Forever 19 октября - доступ открыт всем желающим

Blizzard анонсировала стресс-тест World of Warcraft: Forever. 19 октября все желающие смогут войти в игру и помочь проверить серверы. Для участия не нужны подписка, игровое время, приглашение или доступ к бете.

Стресс-тест пройдёт 19 октября по местному времени: в Северной Америке — в 14:00 по PDT, в Европе — в 19:00 по CEST, в Корее — 20 октября в 06:00 по KST, на Тайване — 20 октября в 05:00 по CST. Бету отключат незадолго до начала теста и, как ожидается, вернут вскоре после его завершения. Окно теста могут сдвинуть при необходимости.

Чтобы присоединиться, нужно обновить драйверы видеокарты, открыть Battle.net, выбрать World of Warcraft и в меню версий над кнопкой «Играть» указать World of Warcraft: Forever Stress Test в разделе «В разработке». После установки и старта теста останется выбрать доступный тестовый мир и создать персонажа.

По окончании стресс-теста всех созданных персонажей, имена и гильдии удалят с серверов — это делается в преддверии начала резервирования имён 27 октября.

Blizzard напомнила, что 21 октября — последний полный день бета-тестирования перед глобальным запуском 4 ноября. Игроки, купившие Skyborne Heroic Pack, Skyborne Epic Pack или коллекцию Warcraft Forever Collection, получат доступ к раннему резервированию имён с 27 октября по 3 ноября. Имена выдаются в порядке очереди, и желаемое имя не гарантируется.