Blizzard провела волну блокировок игроков World of Warcraft: Classic за покупку золота за реальные деньги

Для игроков World of Warcraft не секрет, что золото в классической версии игры ценится гораздо выше, чем в актуальной версии игры.

Игроки тратят уйму времени на поиски любых способов заработка. Золото нужно абсолютно для всего: покупку умений, покупку экипировки, покупку ремонта для экиперовки, покупки расходников, покупку ездовых животных, покупку рецептов для профессий, услуг других игроков и тому подобное.

На днях пользователи популярного зарубежного форума Reddit стали сообщать о блокировках своих согильдийцев, друзей или знакомых за покупку или продажу золота (RMT). Большинство пользователей получили блокировки сроком на 2 недели, но этот срок может разниться в зависимости от предыдущих нарушений.

Меня забанили на 2 недели за покупку золота. Я решил просто ответить на вопросы, и посмотреть, что произойдет. Это не попытка раздуть из мухи слона, а просто честный рассказ о том, что я гнусный скупщик золота - написал один из пользователей Reddit.

Судя по всему, за последнее время в игре прошло несколько волн блокировок за покупку золота, что заметили я и несколько моих товарищей по гильдии. Рейд отменен на неделю, ха. - написал один из пользователей Reddit.

Сообщения о блокировках игроки получили по электронной почте и уведомлениях в лаунчере Battle.net. Не смотря на борьбу разработчиков против голд-селлеров, в игре есть другая проблема - боты. Игроки уже на протяжении многих лет сталкиваются с ними, но похоже, что в Blizzard не особо торопится решать эту проблему.