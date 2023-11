Blizzard раскритиковали за ранний доступ к World of Warcraft: The War Within за 90 долларов

Некоторые игроки WoW жестко критикуют компанию Blizzard за решение включить 3 дня раннего доступа к новому расширению World of Warcraft: The War Within в состав Epic Edition стоимостью 90 долларов.

Среди множества анонсов на BlizzCon 2023 был и анонс World of Warcraft: The War Within, первого из трех расширений, составляющих сагу Soul of the World, который был сразу же с большим энтузиазмом воспринят игроками MMORPG.

Однако оптимизм, связанный с новым расширением, несколько поубавился после того, как на сайте Battle.net открылся прием предварительных заказов и выяснилось, что среди многочисленных бонусов, входящих в состав Epic Edition, есть трехдневный ранний доступ к игре. Для полноты картины, базовая версия стоит 49,99 долларов, а Epic Edition - 89,99 евро и включает в себя ряд эксклюзивных бонусов и 30-дневную подписку.

Существование такого бонуса вызвало гнев части сообщества World of Warcraft, о чем свидетельствуют многочисленные темы и комментарии по этому поводу на Reddit, среди которых есть и те, кто обвиняет этот маневр в "отвратительной" деловой практике.

"Фу", - пишет пользователь Reddit Castia10. "Я играл во все игры в ночь запуска, но это, честно говоря, разочаровывает. Лучшее, что есть в WoW, - это ажиотаж вокруг нового расширения в первую неделю. Кому на хрен нужно начинать позже?".

"Это не "ранний" доступ, это просто дата выхода игры", - утверждает itisntme2. Они просто взимают дополнительную плату с тех, кто хочет поиграть в игру в день ее выхода". Не ведитесь на пиар".

В конкретном случае с WoW причиной недовольства может быть наличие PvP и соревнований гильдий. Возможно, некоторые игроки предпочтут приобрести Epic Edition, чтобы не отстать от конкурентов и заранее подготовиться к рейдам и прочему эндгейм-контенту. В результате это может привести к разделению внутри гильдий, групп друзей и игроков на тех, кто готов потратить больше, тех, кто не готов, и тех, кто делает это неохотно, лишь бы не отстать.