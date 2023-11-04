Blizzard раскритиковали за ранний доступ к World of Warcraft: The War Within за 90 долларов

Некоторые игроки WoW жестко критикуют компанию Blizzard за решение включить 3 дня раннего доступа к новому расширению World of Warcraft: The War Within в состав Epic Edition стоимостью 90 долларов.
Среди множества анонсов на BlizzCon 2023 был и анонс World of Warcraft: The War Within, первого из трех расширений, составляющих сагу Soul of the World, который был сразу же с большим энтузиазмом воспринят игроками MMORPG.
Однако оптимизм, связанный с новым расширением, несколько поубавился после того, как на сайте Battle.net открылся прием предварительных заказов и выяснилось, что среди многочисленных бонусов, входящих в состав Epic Edition, есть трехдневный ранний доступ к игре. Для полноты картины, базовая версия стоит 49,99 долларов, а Epic Edition - 89,99 евро и включает в себя ряд эксклюзивных бонусов и 30-дневную подписку.
Существование такого бонуса вызвало гнев части сообщества World of Warcraft, о чем свидетельствуют многочисленные темы и комментарии по этому поводу на Reddit, среди которых есть и те, кто обвиняет этот маневр в "отвратительной" деловой практике.
"Фу", - пишет пользователь Reddit Castia10. "Я играл во все игры в ночь запуска, но это, честно говоря, разочаровывает. Лучшее, что есть в WoW, - это ажиотаж вокруг нового расширения в первую неделю. Кому на хрен нужно начинать позже?".
"Это не "ранний" доступ, это просто дата выхода игры", - утверждает itisntme2. Они просто взимают дополнительную плату с тех, кто хочет поиграть в игру в день ее выхода". Не ведитесь на пиар".
В конкретном случае с WoW причиной недовольства может быть наличие PvP и соревнований гильдий. Возможно, некоторые игроки предпочтут приобрести Epic Edition, чтобы не отстать от конкурентов и заранее подготовиться к рейдам и прочему эндгейм-контенту. В результате это может привести к разделению внутри гильдий, групп друзей и игроков на тех, кто готов потратить больше, тех, кто не готов, и тех, кто делает это неохотно, лишь бы не отстать.
Ищут лошков чтобы впарить!
мелкософт готовится к фиксации прибыли
Учитывая в какой заднице Близзы были до приобретения Мелкомягкими, то более выигрышная стратегия -- как раз наоборот, сделать качественный продукт, получить лояльность игроков, в результате чего оценочная стоимость увеличится в разы, а затем продать актив. Конечно, если именно в этом цель, а именно в краткосрочной стратегии. Но точно не так, как вы пишите. ¯\_(ツ)_/¯
Посмотрим через три годика к чему приведёт главенство Мелкомягких над Метелицей. Но я бы не стал пока рисовать ни слишком радужную картину, ни депрессивную. Мне кажется, что практически ничего не поменяется. Ну, разве что Старкрафт 3 будет объявлен, который с очевидностью уже давно находится в разработке.
А на другие игры чего так не бугуртим?!
Походу современные игроделы все прошли курсы разных дырявых инфоцыган типа бм и аяза и разводят людей на бабки за каждый чих.
С Старфилд в 100 баксов проканало же а чем тут хуже?
Я вов после бфа не следил. Но меня 3 дня раннего не напрягали бы. Но вот какая то валюта это стрёмно
Ребят, вы забываете, что большинство воверов ни во что, кроме ВоВа не играют (знаю таких несколько- их в другую игру затащить попросту невозможно), так что для них данная практика в новинку.
А " 30-дневная подписка." в других странах сколько стоит? 50$ Дополнение, 30$подписка а10$ на остальной мусор. Ну и бред :D Ну если так подумать, ну серьезно 90$ для запада, что деньги? Это ну может быть день работы, пойму кипишь в СНГ (для меня много, в жизни столько не потрачу, на игрульку) ну чего они там стонут.
15 долларов подписка в ВОВ стоит на месяц в настоящее время. Раньше была 10. Ну и этот "эксклюзивный" контент за дополнительную плату всегда вызывал только отторжение, так как очевидно все прорабатывалось вместе, но какого-то условного маунта(или же облики как и другие студии делают) они решили засунуть в версию эпик/делюкс/премиум и другие подобные слова. В реальности продают ранний доступ на 3 дня за 25 долларов математика тут проста)
Ну согласен, раскритиковать тут есть за что, всегда было интересно, если сделать цену игры на чучуть дороже, изначальной цены когда народ не кипишовал и за этого, тогда бы продажи не больше было бы? Зачем так сразу цену взвинчивать, в игре нет изменений, и за чего повышать цену, руководителям нехватает миллионных премий? Ну подняли цену игру купило меньше, неужели так выгодней. Короче больше вопросов, чем ответов.
Хотят ещё больше потерять активную аудиторию. ВОВ держится только потому, что когда он был хардкорным и требовал хорошей социальной активности там много кто обрел семью и гильдии переходят из одного дополнения в другое. Все держится на тех, кто не хочет пробывать чего-то нового и по-прежнему свыкаются со всем этим (хотя активность гильдий уже в последних трех дополнениях активно падает, а новая аудитория не шибко в подобный проект стремится вов, как мморпг рано или поздно может умереть). Их аналогично не устраивают подобные изменения раньше форум батлнет кипишил критикой, но с какого-то времени пошла модерация форумов и некоторые темы стали там чистить. Хотя о форумах из зумеров мало кто знает да и зачем туда собственно лезть сейчас на всех форумах уже не та активность, что была раньше
Обидно все это сам играл много лет назад, потом как то возвращался ну подписка дороже стала, и дополнения, уже так себе. Ну скорей всего стараются как можно больше выжать с игры, пока она еще хоть как то жива.
Ну то, что они пытаются доить очевидно. И эта стратегия необдуманная в перспективе с учетом огромного наличия мморпг и ещё предстоящих релизов в ближайшем будущем. Корейские и китайские компании хорошо продвигаются в мморпг
Похоже, что просто отдельные "недовольные" игроки просто не очень понимают, что вообще-то финансовые показатели у игры не такие уж и запредельные. Если подобная практика не сможет принести достаточный доход или вызовет отторжение у нынешней аудитории, то не исключён вариант, что со следующего или через одно добавление игра вообще перейдёт на модель free-to-play со всеми вытекающими.
Жаль, что вот этого эти "гневители" не очень понимают.
Это не вина игроков, что не хотят заносить деньги за данную поделку. Разработчики абсолютно не понимают свою аудиторию, даже пыл Криса Метцена на сцене не улучшит отношение потребителя.
Зная, что сотворили с игрой в Shadowlands и Dragonflight. А так-же Торговая Лавка и раздача TCG предметов за трансляции Twitch, то F2P модель будет совсем неудивительна. Хотя давно пора хотя-бы с подписочной системы слезть, если они хотят поднять аудиторию, в ней смысла уже никакого
Тут дело скорее всего в том, что основная активная аудитория игры - это те люди, которые не первый год играют в эту игру, и даже скорее присоединились к ней где-то в районе Короля-лича. А дальше момент следующий: люди стареют и у них смещаются интересы, многие отлетают от игры. Массового притока прямо новых игроков в WoW нет. И с ценовой политикой, да и вообще с нынешней моделью оплаты не будет. Это тоже надо всем понимать.
Более того ввиду ограничения времени пребывания в играх, у платёжеспособной аудитории фокус сменяется на сессионные или не так сильно время-затратные проекты (читай дрочильни), а задача у Близзов сейчас ровно противоположная -- как можно дольше держать игрока в игре по времени, притом с тем контентом, который они физически успевают сделать. Отсюда появляются дурные системы с репутацией, повторяемыми квестами и прочим счастьем. Могут ли они от этого отказаться? Вот это большой вопрос, на который, скорее всего, просто нельзя легко ответить. ;-(
А что Крис Метцен? Помимо него, из студии поганой метлой выгнали нормальных сотрудников во время тех скандалов связанных с "харассментом" и прочим бредом. Хотя на самом деле, это был лишь повод для увольнения хороших людей и набора в команду "инклюзивных"
Ктов это еще играет...
Ну, около 3 млн. человек. Всё же кто бы что ни говорил, а на текущий момент --- это лучшая MMO-RPG игра. Это, конечно не очень красит WoW, а скорее показывает качество других игр. XD
Сомнительное заявление про лучшую игру на фоне тесо и финалки
Ну лучше финаки в том что вов хоть на русском и не всем это анимешность нравится. Тесо не так популярен, что-то мне кажется маловато в стим у нее игроков.
В Стиме мало кто в нее играет, ибо это тот ещё геморрой, проще играть через лаунчер
Я в Тесо наиграл 2к+ часов- мы ее между собой называем "игрой для пенсионеров")) - игра отличная, и да, многие предпочитают играть через оф лаунчер- но в Тесо разрабы с завидной регулярностью умудряются косячить, да и боевка там ооочень унылая. А в целом, довольно аутентичная игра- вроде и ммо, но при этом социальное взаимодействие необходимо для пары-тройки активностей- все остальное делается в соло.