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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 016 оценок

Blizzard раскритиковали за ранний доступ к World of Warcraft: The War Within за 90 долларов

butcher69
Новости

Некоторые игроки WoW жестко критикуют компанию Blizzard за решение включить 3 дня раннего доступа к новому расширению World of Warcraft: The War Within в состав Epic Edition стоимостью 90 долларов.

Среди множества анонсов на BlizzCon 2023 был и анонс World of Warcraft: The War Within, первого из трех расширений, составляющих сагу Soul of the World, который был сразу же с большим энтузиазмом воспринят игроками MMORPG.

Однако оптимизм, связанный с новым расширением, несколько поубавился после того, как на сайте Battle.net открылся прием предварительных заказов и выяснилось, что среди многочисленных бонусов, входящих в состав Epic Edition, есть трехдневный ранний доступ к игре. Для полноты картины, базовая версия стоит 49,99 долларов, а Epic Edition - 89,99 евро и включает в себя ряд эксклюзивных бонусов и 30-дневную подписку.

Существование такого бонуса вызвало гнев части сообщества World of Warcraft, о чем свидетельствуют многочисленные темы и комментарии по этому поводу на Reddit, среди которых есть и те, кто обвиняет этот маневр в "отвратительной" деловой практике.

"Фу", - пишет пользователь Reddit Castia10. "Я играл во все игры в ночь запуска, но это, честно говоря, разочаровывает. Лучшее, что есть в WoW, - это ажиотаж вокруг нового расширения в первую неделю. Кому на хрен нужно начинать позже?".

"Это не "ранний" доступ, это просто дата выхода игры", - утверждает itisntme2. Они просто взимают дополнительную плату с тех, кто хочет поиграть в игру в день ее выхода". Не ведитесь на пиар".

В конкретном случае с WoW причиной недовольства может быть наличие PvP и соревнований гильдий. Возможно, некоторые игроки предпочтут приобрести Epic Edition, чтобы не отстать от конкурентов и заранее подготовиться к рейдам и прочему эндгейм-контенту. В результате это может привести к разделению внутри гильдий, групп друзей и игроков на тех, кто готов потратить больше, тех, кто не готов, и тех, кто делает это неохотно, лишь бы не отстать.

-4
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
HomeWork

Ищут лошков чтобы впарить!

4
Wolfenstein

мелкософт готовится к фиксации прибыли

0
Concelhaut

Учитывая в какой заднице Близзы были до приобретения Мелкомягкими, то более выигрышная стратегия -- как раз наоборот, сделать качественный продукт, получить лояльность игроков, в результате чего оценочная стоимость увеличится в разы, а затем продать актив. Конечно, если именно в этом цель, а именно в краткосрочной стратегии. Но точно не так, как вы пишите. ¯\_(ツ)_/¯

Посмотрим через три годика к чему приведёт главенство Мелкомягких над Метелицей. Но я бы не стал пока рисовать ни слишком радужную картину, ни депрессивную. Мне кажется, что практически ничего не поменяется. Ну, разве что Старкрафт 3 будет объявлен, который с очевидностью уже давно находится в разработке.

-2
РикоЧико

А на другие игры чего так не бугуртим?!

0
Protocol10

Походу современные игроделы все прошли курсы разных дырявых инфоцыган типа бм и аяза и разводят людей на бабки за каждый чих.

0
Igor Udilov

С Старфилд в 100 баксов проканало же а чем тут хуже?

-1
-zotik-

Я вов после бфа не следил. Но меня 3 дня раннего не напрягали бы. Но вот какая то валюта это стрёмно

-1
Alex Row

Ребят, вы забываете, что большинство воверов ни во что, кроме ВоВа не играют (знаю таких несколько- их в другую игру затащить попросту невозможно), так что для них данная практика в новинку.

-2
Юрец Одесса

А " 30-дневная подписка." в других странах сколько стоит? 50$ Дополнение, 30$подписка а10$ на остальной мусор. Ну и бред :D Ну если так подумать, ну серьезно 90$ для запада, что деньги? Это ну может быть день работы, пойму кипишь в СНГ (для меня много, в жизни столько не потрачу, на игрульку) ну чего они там стонут.

-3
luVol

15 долларов подписка в ВОВ стоит на месяц в настоящее время. Раньше была 10. Ну и этот "эксклюзивный" контент за дополнительную плату всегда вызывал только отторжение, так как очевидно все прорабатывалось вместе, но какого-то условного маунта(или же облики как и другие студии делают) они решили засунуть в версию эпик/делюкс/премиум и другие подобные слова. В реальности продают ранний доступ на 3 дня за 25 долларов математика тут проста)

3
Юрец Одесса luVol

Ну согласен, раскритиковать тут есть за что, всегда было интересно, если сделать цену игры на чучуть дороже, изначальной цены когда народ не кипишовал и за этого, тогда бы продажи не больше было бы? Зачем так сразу цену взвинчивать, в игре нет изменений, и за чего повышать цену, руководителям нехватает миллионных премий? Ну подняли цену игру купило меньше, неужели так выгодней. Короче больше вопросов, чем ответов.

0
luVol Юрец Одесса

Хотят ещё больше потерять активную аудиторию. ВОВ держится только потому, что когда он был хардкорным и требовал хорошей социальной активности там много кто обрел семью и гильдии переходят из одного дополнения в другое. Все держится на тех, кто не хочет пробывать чего-то нового и по-прежнему свыкаются со всем этим (хотя активность гильдий уже в последних трех дополнениях активно падает, а новая аудитория не шибко в подобный проект стремится вов, как мморпг рано или поздно может умереть). Их аналогично не устраивают подобные изменения раньше форум батлнет кипишил критикой, но с какого-то времени пошла модерация форумов и некоторые темы стали там чистить. Хотя о форумах из зумеров мало кто знает да и зачем туда собственно лезть сейчас на всех форумах уже не та активность, что была раньше

3
Юрец Одесса luVol

Обидно все это сам играл много лет назад, потом как то возвращался ну подписка дороже стала, и дополнения, уже так себе. Ну скорей всего стараются как можно больше выжать с игры, пока она еще хоть как то жива.

1
luVol Юрец Одесса

Ну то, что они пытаются доить очевидно. И эта стратегия необдуманная в перспективе с учетом огромного наличия мморпг и ещё предстоящих релизов в ближайшем будущем. Корейские и китайские компании хорошо продвигаются в мморпг

1
Concelhaut

Похоже, что просто отдельные "недовольные" игроки просто не очень понимают, что вообще-то финансовые показатели у игры не такие уж и запредельные. Если подобная практика не сможет принести достаточный доход или вызовет отторжение у нынешней аудитории, то не исключён вариант, что со следующего или через одно добавление игра вообще перейдёт на модель free-to-play со всеми вытекающими.

Жаль, что вот этого эти "гневители" не очень понимают.

-4
Blacksmoke1991

Это не вина игроков, что не хотят заносить деньги за данную поделку. Разработчики абсолютно не понимают свою аудиторию, даже пыл Криса Метцена на сцене не улучшит отношение потребителя.

7
Artery Kaulitz

Зная, что сотворили с игрой в Shadowlands и Dragonflight. А так-же Торговая Лавка и раздача TCG предметов за трансляции Twitch, то F2P модель будет совсем неудивительна. Хотя давно пора хотя-бы с подписочной системы слезть, если они хотят поднять аудиторию, в ней смысла уже никакого

2
Concelhaut Blacksmoke1991

Тут дело скорее всего в том, что основная активная аудитория игры - это те люди, которые не первый год играют в эту игру, и даже скорее присоединились к ней где-то в районе Короля-лича. А дальше момент следующий: люди стареют и у них смещаются интересы, многие отлетают от игры. Массового притока прямо новых игроков в WoW нет. И с ценовой политикой, да и вообще с нынешней моделью оплаты не будет. Это тоже надо всем понимать.

Более того ввиду ограничения времени пребывания в играх, у платёжеспособной аудитории фокус сменяется на сессионные или не так сильно время-затратные проекты (читай дрочильни), а задача у Близзов сейчас ровно противоположная -- как можно дольше держать игрока в игре по времени, притом с тем контентом, который они физически успевают сделать. Отсюда появляются дурные системы с репутацией, повторяемыми квестами и прочим счастьем. Могут ли они от этого отказаться? Вот это большой вопрос, на который, скорее всего, просто нельзя легко ответить. ;-(

-1
Artery Kaulitz Blacksmoke1991

А что Крис Метцен? Помимо него, из студии поганой метлой выгнали нормальных сотрудников во время тех скандалов связанных с "харассментом" и прочим бредом. Хотя на самом деле, это был лишь повод для увольнения хороших людей и набора в команду "инклюзивных"

1
ArdentGomez

Ктов это еще играет...

-4
Concelhaut

Ну, около 3 млн. человек. Всё же кто бы что ни говорил, а на текущий момент --- это лучшая MMO-RPG игра. Это, конечно не очень красит WoW, а скорее показывает качество других игр. XD

0
nodas Concelhaut

Сомнительное заявление про лучшую игру на фоне тесо и финалки

1
Юрец Одесса nodas

Ну лучше финаки в том что вов хоть на русском и не всем это анимешность нравится. Тесо не так популярен, что-то мне кажется маловато в стим у нее игроков.

1
nodas Юрец Одесса

В Стиме мало кто в нее играет, ибо это тот ещё геморрой, проще играть через лаунчер

1
Alex Row Юрец Одесса

Я в Тесо наиграл 2к+ часов- мы ее между собой называем "игрой для пенсионеров")) - игра отличная, и да, многие предпочитают играть через оф лаунчер- но в Тесо разрабы с завидной регулярностью умудряются косячить, да и боевка там ооочень унылая. А в целом, довольно аутентичная игра- вроде и ммо, но при этом социальное взаимодействие необходимо для пары-тройки активностей- все остальное делается в соло.

0