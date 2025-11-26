Blizzard раскрыла дату релиза World of Warcraft: Midnight и шокировала ранним запуском домов

Студия Blizzard Entertainment официально объявила дату выхода следующего крупного дополнения для своей всемирно известной MMORPG. World of Warcraft: Midnight станет доступна игрокам по всему миру уже в начале следующего года — 2 марта 2026 года. Героям Азерота предстоит отправиться в Кель'Талас, чтобы сразиться с Ксал'атат, Предвестницей и силами Бездны.

Однако самой обсуждаемой новостью стал анонс неожиданно скорого запуска долгожданной системы жилья. Разработчики сообщили, что функция Player Housing станет доступна задолго до релиза самого дополнения. Уже 2 декабря 2025 года (то есть на следующей неделе) стартует период раннего доступа к жилью в рамках обновления-пролога «Предупреждение» (The Warning).

Доступ к строительству и обустройству собственного дома получат обладатели любого издания Midnight. Игроки смогут выбрать район, заселиться в дом и начать декорирование интерьера еще до открытия основных локаций будущего расширения. Те, кто пока не приобрел дополнение, смогут зарабатывать предметы интерьера через игровые активности и достижения, но сама функция строительства для них будет закрыта.

Blizzard также раскрыла состав изданий игры. Максимальное Epic Edition, помимо стандартных бонусов в виде питомцев и косметики, предложит доступ к бета-тестированию, 3 дня раннего доступа к самой игре (в марте), 30 дней подписки и уникального летающего маунта Voidlight Surger, который меняет внешний вид с помощью визуальных эффектов.

Таким образом, фанатам не придется ждать весны, чтобы опробовать одну из главных механик нового аддона — заселение Азерота начнется уже в декабре.