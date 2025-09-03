Blizzard рассказала, где ИИ помогает, а где ему нет места

Разработчики Blizzard поделились взглядом на использование искусственного интеллекта в создании своих игр. Ведущий художник по визуальной разработке World of Warcraft Габриэль Гонсалес отметил, что важнейшей чертой WoW остаётся ощущение «рукотворности». Однако нейросети уже применяются в технических задачах — например, при подгонке шлемов под разные расы персонажей.

Заместитель директора по дизайну World of Warcraft Мария Гамильтон подчеркнула, что сюжет невозможно доверить машине: история должна рождаться у человека. При этом ИИ может помогать с рутинной редактурой, чтобы освободить авторов от монотонной работы. «Речь скорее идёт о том, чтобы невероятно талантливым людям не приходилось заниматься невероятно скучными вещами», — добавила она.

Геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер, в свою очередь, заявил, что в работе над игрой ИИ вовсе не используется. По его словам, Blizzard известна своим особым подходом к разработке и пока не намерена от него отказываться, хотя влияние нейросетей на индустрию отрицать невозможно.