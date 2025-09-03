Blizzard рассказала, где ИИ помогает, а где ему нет места

Разработчики Blizzard поделились взглядом на использование искусственного интеллекта в создании своих игр. Ведущий художник по визуальной разработке World of Warcraft Габриэль Гонсалес отметил, что важнейшей чертой WoW остаётся ощущение «рукотворности». Однако нейросети уже применяются в технических задачах — например, при подгонке шлемов под разные расы персонажей.
Заместитель директора по дизайну World of Warcraft Мария Гамильтон подчеркнула, что сюжет невозможно доверить машине: история должна рождаться у человека. При этом ИИ может помогать с рутинной редактурой, чтобы освободить авторов от монотонной работы. «Речь скорее идёт о том, чтобы невероятно талантливым людям не приходилось заниматься невероятно скучными вещами», — добавила она.
Геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер, в свою очередь, заявил, что в работе над игрой ИИ вовсе не используется. По его словам, Blizzard известна своим особым подходом к разработке и пока не намерена от него отказываться, хотя влияние нейросетей на индустрию отрицать невозможно.
Все так, ии лишь инструмент , не более того
Лучше бы Близзард рассказала как она исправится и будет делать дополнения по атмосфере и качеству схожие с классикой, бк и личем, а не эту сопливую дойку с фури
никогда , потому что близзард теперь стелится под свободу слова, меньшинства и решения маркетологов как-то это коммерциализировать. Кадгар на коляске инвалидке - эт вышка была конечно. Ждем очередные моменты с архи злодеем, который не хочет получить мировую власть, свершить месть или дать независимость своим интересам, а от того что он страдает от витилиго и его не принимает злая общественность, главное для условного стереотипа это еще была женщина с афро прической и поддерживающая латиноамериканское сообщество - вот тогда это будет социально-приемлимая драма и конфликт достойный внимания.
Очередной свидетель "Атмосферы классики и Лича" банально по причине того что в СНГ пиратки дальше 3.3.5 не выходили, удачи.
Твой казуальный Лич с двумя механиками на аддон на западе в жизни никому не всрался, потому что реальное развитие игры пошло с Дренора и настоящего топ аддона - Легиона, где по крайней мере рейдбоссы стали представлять из себя хоть что-то и мифик ключи появились.
Да и покукарекай тут про атмосферку Лича, когда челик проснулся, нихрена серьезного не сделал и его отодрали как лоха не дав даже выйти с Нордскола, "ощущение угрозы" так и прёт, да? То что ты тут еще БК упоминаешь в котором кроме собственно Иллидана и микро-лорных деталей вообще 0 контента, это вообще сюр.....
Ну да, куда там БФА с тонной локаций, данжей, мегаданжей и квестами, Шадоулендсу где тебе даже жизнь работяг показывают в воспоминаниях атак Артаса против человечества (То чувство когда "Худший аддон" раскрывает детали про Лича лучше чем сам классик Лич....), Драгонфлайту с кучей интересного контента про Титанов и глобальный сюжет, ну и Вар Визину где у одного Галактуса саундтрек солиднее всего классика.....