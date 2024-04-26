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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 116 оценок

Blizzard рассказали про "Земельников" - новой союзной расы дополнения World of Warcraft: The War Within

Solstice
Новости

Команда разработчиков World of Warcraft: The War Within работает в поте лица, что бы успеть доделать дополнение в намеченный срок. На официальном форуме игры был опубликован небольшой обзор, в котором разработчики решили поделится некоторыми подробностями об особенностях новой союзной расы - Земельников. С этим материалом вы можете ознакомится ниже.

Раса Земельников

Для начала немного контекста. Чтобы сразу перейти к делу, новые Земельники в альфа-версии пропускают свою вводную сюжетную цепочку. Также существуют способности, которые находятся на финальной стадии разработки, но еще не совсем готовы с точки зрения визуального оформления или функциональности. Если вы хотите получить опыт более высокого уровня, вы можете создать шаблонного персонажа-Земельника, но в этой сборке нам особенно важны ваши впечатления от широких возможностей настройки внешности Земельников. Не стесняйтесь показывать нам свои потрясающие творения!

Мы также хотим узнать ваше мнение о наборе расовых способностей, которыми мы наделили наших скалистых друзей.

Активная способность Земельников – "Всплеск азерита" – заклинание, дающее следующие эффекты:

  • Всплеск азерита – Черпает внутреннюю силу. Высвободите заклинание, чтобы вызвать мощь азерита, наносящую урон. Усиленное заклинание получает следующие эффекты:1 этап: Наносит урон от огня.
    2 этап: Восполняет союзникам здоровье.
    3 этап: Наносит дополнительный урон от огня противнику с самым высоким запасом здоровья.

Мы все еще работаем над визуальным оформлением этого заклинания, поэтому ожидайте изменений в ближайшем будущем по мере его доработки.

Кроме того, Земельники обладают четырьмя другими особенностями/навыками:

  • Поглощение минералов – Вы всегда имеете эффект "Сытости", но не можете использовать никакую еду. При активации "Поглощения минералов" вы поглощаете самоцвет и меняете благотворный эффект, который вы получаете от "Сытости".
  • Гиперпродуктивность – Повышает точность. Точность увеличивает вероятность получить больше основного реагента при сборе.
  • Кованый титанами каркас – Надетая экипировка дополнительно повышает показатель брони на умеренное значение.
  • Изумление туриста – Когда вы получаете опыт, исследуя область, то получаете дополнительный опыт.

Напоминаем вам, что релиз дополнения The War Within состоится в конце этого года (предположительно в конце осени).

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