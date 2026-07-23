Blizzard расследует громкий скандал в World of Warcraft: гейм-мастер помог убить боссов с помощью служебных команд

Blizzard начала расследование после громкого инцидента в World of Warcraft, где гейм-мастер (GM), предположительно, использовал служебные инструменты, чтобы помочь знакомым пройти подземелье Mythic+. Скандал вспыхнул после публикации журнала боя, в котором зафиксировано применение недоступной игрокам команды Area Death (TEST), мгновенно уничтожившей босса, у которого оставалось около 90% здоровья. Позже пользователи обнаружили аналогичный эпизод с другим боссом во время того же прохождения.

Ситуацию частично подтвердил один из участников группы. В беседе со стримером Yumytv он рассказал, что команде не хватало времени для получения сезонного титула, после чего они попросили знакомого гейм-мастера «добить» босса. По словам игрока, он не ожидал, что тот действительно воспользуется административными возможностями, и заявил, что не станет возражать, если Blizzard аннулирует результат прохождения и лишит его награды.

На ситуацию уже отреагировал менеджер сообщества World of Warcraft Рэнди «Kaivax» Джордан. Он поблагодарил игроков за сообщение об инциденте и подтвердил, что Blizzard проводит проверку и примет соответствующие меры.

Прохождение уже было дисквалифицировано сервисом Raider.io, однако запись боя сохранилась. При этом многие представители сообщества считают, что история вызывает дополнительные вопросы. Игроки отмечают, что гейм-мастера не наблюдают за случайными прохождениями Mythic+ без причины: подобные инструменты обычно используются во время тестирования контента или для сопровождения официальных мероприятий, таких как гонки за мировое первенство. Именно поэтому часть сообщества полагает, что расследование может затронуть не только сам факт использования служебных команд, но и обстоятельства, при которых сотрудник Blizzard оказался в этом прохождении.