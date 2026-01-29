Blizzard разрешила продавать услуги за золото в WoW - но GDKP под запретом

Blizzard прояснила свою позицию по поводу «теневой экономики» на юбилейных серверах World of Warcraft Classic, и это вызвало бурную реакцию среди игроков. Компания подтвердила, что GDKP(Gold Dragon Kill Points)-рейды и другие «нетрадиционные» игровые сервисы останутся под запретом, даже если расчёты ведутся исключительно во внутриигровом золоте.

Разъяснение появилось 27 января на официальном форуме Blizzard. Комьюнити-менеджер Linxy объяснила, что новые меры призваны привести правила юбилейных-серверов в соответствие с политикой других версий WoW. Под удар попали организованные сообщества, предлагающие бусты, матчмейкинг, услуги посредников и другие формы «бизнеса», которые Blizzard считает выходящими за рамки обычного игрового процесса.

При этом разработчики подчёркивают: обычные игроки и гильдии по-прежнему могут продавать и покупать внутриигровые услуги за золото, используя стандартные инструменты вроде каналов в чате. Запрет касается именно масштабных и централизованных «сервисных организаций», особенно тех, что работают сразу на нескольких серверах.

За попытки обхода правил Blizzard грозит санкциями — от предупреждений до временных блокировок и перманентных банов.

Сообщество WoW Classic встретило заявление крайне негативно. В комментариях игроки обвиняют компанию в оторванности от реальности и непонимании экономики игры, особенно на фоне растущих цен на маунтов и другие дорогостоящие цели. Для многих GDKP-рейды давно стали важным источником дохода, и теперь им придётся искать альтернативные способы заработка.