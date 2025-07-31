Blizzard советуют приобретать золото в World of Warcraft с помощью Жетона WoW, а не у сторонних игроков

Разработчики World of Warcraft напомнили игрокам, что покупка золота за реальные деньги у сторонних игроков является нарушением их пользовательского соглашения и может привести к безвозвратной блокировке аккаунта. Об этом разработчики сообщили сегодня, 31 июля, обратившись к игрокам на официальном форуме игры.

Покупка золота у третьих лиц запрещена

Покупка золота у других игроков в игре является рискованной и вредоносной. Это способствует злонамеренной деятельности и нарушает Лицензионное соглашение с конечным пользователем. Мы настоятельно рекомендуем вам избегать таких транзакций, чтобы защитить свою учетную запись и сохранить честную игровую среду.

Риски и последствия покупки золота

Покупка золота у других игроков подвергает вашу учетную запись риску взлома и поддерживает компании, которые крадут учетные записи, используют ботов и нарушают игровую экономику. Участие в поддерживающих продавцов золота сделках может привести к удалению золота и окончательной блокировке вашей учетной записи.

Обманные тактики

Продавцы золота используют автоматизированных ботов и обманные методы, в том числе отправку незапрашиваемого золота или запросы на обмен вне игрового чата, чтобы избежать обнаружения. Распространенным признаком того, что вы имеете дело с продавцом золота, является настойчивое требование, чтобы доставка золота осуществлялась другим персонажем, а не тем, который заключал первоначальную сделку.

Безопасные методы, позволяющие избежать продавцов золота

Игрокам никогда не стоит покупать золото у других игроков за реальные деньги. Помните: вы должны принимать золото только от игроков, которых знаете, или в рамках создания предметов или договоренностей о профессиях, заключенных с помощью игрового чата. Всегда избегайте сделок с золотом, предполагающих переход между версиями игры, игровыми мирами или фракциями, которые явно не поддерживаются игрой.

Единственный безопасный способ покупки золота осуществляется с помощью Жетона WoW, который обеспечивает удобный и санкционированный обмен золота на игровое время или счет кошелька Battle.net непосредственно через игровой аукцион.