Blizzard советуют приобретать золото в World of Warcraft с помощью Жетона WoW, а не у сторонних игроков

Разработчики World of Warcraft напомнили игрокам, что покупка золота за реальные деньги у сторонних игроков является нарушением их пользовательского соглашения и может привести к безвозвратной блокировке аккаунта. Об этом разработчики сообщили сегодня, 31 июля, обратившись к игрокам на официальном форуме игры.
Покупка золота у третьих лиц запрещена
Покупка золота у других игроков в игре является рискованной и вредоносной. Это способствует злонамеренной деятельности и нарушает Лицензионное соглашение с конечным пользователем. Мы настоятельно рекомендуем вам избегать таких транзакций, чтобы защитить свою учетную запись и сохранить честную игровую среду.
Риски и последствия покупки золота
Покупка золота у других игроков подвергает вашу учетную запись риску взлома и поддерживает компании, которые крадут учетные записи, используют ботов и нарушают игровую экономику. Участие в поддерживающих продавцов золота сделках может привести к удалению золота и окончательной блокировке вашей учетной записи.
Обманные тактики
Продавцы золота используют автоматизированных ботов и обманные методы, в том числе отправку незапрашиваемого золота или запросы на обмен вне игрового чата, чтобы избежать обнаружения. Распространенным признаком того, что вы имеете дело с продавцом золота, является настойчивое требование, чтобы доставка золота осуществлялась другим персонажем, а не тем, который заключал первоначальную сделку.
Безопасные методы, позволяющие избежать продавцов золота
Игрокам никогда не стоит покупать золото у других игроков за реальные деньги. Помните: вы должны принимать золото только от игроков, которых знаете, или в рамках создания предметов или договоренностей о профессиях, заключенных с помощью игрового чата. Всегда избегайте сделок с золотом, предполагающих переход между версиями игры, игровыми мирами или фракциями, которые явно не поддерживаются игрой.
Единственный безопасный способ покупки золота осуществляется с помощью Жетона WoW, который обеспечивает удобный и санкционированный обмен золота на игровое время или счет кошелька Battle.net непосредственно через игровой аукцион.
Батюшки ЦБ WoW против черного валютного рынка WoW. Как это знакомо.)))
А почему они не могут организовать нормальную биржу сами,а со сделок брать %,как нормальные люди? ))
Почему черный валютный рынок в реальности будет всегда по сравнению с официальным валютным рынком. Ответье на этот вопрос и ответите на свой.))
Близард мало хейтили? Если они и голдой начнут торговать их заклюют
Будто бы им не все равно. Поклюют, поклюют, да продолжат играть как ни в чем не бывало.
Голдселлеры после этой новости:
Покупка золота у третьих лиц запрещена
Почему же тогда торговцы в чате игры вообще не банились?!
Денежки текут мимо буржуйского кармана, какой ужас! Недопустимо!
нефтиг было такую возможноть давать не было бы и спекулянтов
Б** во что превратился варкрафт е**ный свет