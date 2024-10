Blizzard спустя 5 лет работы покинул ведущий инженер-программист Орландо Сальваторе

Ведущий инженер-программист Орландо Сальваторе объявил о своем уходе из Blizzard Entertainment, проработав в студии чуть менее 5 лет. Об этом Орландо сообщил опубликовав соответствующий пост на своей странице в Х (Twitter).

Последними работами, над которыми успел поработать Орландо, стал режим королевской битвы для World of Warcraft под названием "Plunderstorm", режим путешествия во времени "Mist of Pandaria remix" и режим "Follower Dungeons", благодаря которому игроки смогли проходить подземелья не только с реальными игроками, но и с помощью соратников, управляемыми ИИ.

Ранее Орландо помогал в разработке игр серии Call of Duty в High Moon Studios, а в начале 2020 года перешел в Blizzard, где работал над World of Warcraft Classic и The Burning Crusade Classic.

Вот что написал о своем уходе Орландо:

Сегодня мой последний день в качестве сотрудника Blizzard Entertainment. Это место было и всегда будет для меня работой мечты. Когда я думаю о причинах, побудивших меня заняться разработкой игр, все дороги ведут в Blizzard. Я был на всех BlizzCon, последние 10 лет я руководил гильдией WoW (в большинстве своем одной из сильнейших), а мой дом завален атрибутикой Blizzard.



За время работы в Blizzard я пережил так много удивительных моментов с замечательными людьми. Я до сих пор поражаюсь тому, чего мы смогли добиться в команде WoW за эти годы. Работа над WoW Classic и воссоздание открытия врат Ан'Киража была невероятно увлекательной. The Burning Crusade Classic останется в памяти как безумный трюк нашей команды, потому что объем работы по ее выпуску нашей небольшой (но МОГУЧЕЙ) командой был нереальным.



После того как я стал ведущим инженером-программистом, мне очень понравилось работать с командой над такими важными изменениями в игре, как обновление экипировки, подземелья с соратниками, "Пиратская буря" и Remix: Mists of Pandaria.



"Пиратская буря" была огромным экспериментальным шагом к чему-то новому, и я не мог не гордиться командой за ее реализацию. Я никогда не забуду воспоминания о том, как разговаривал о ней с сообществом, как ее показывали на WoW Cast, как представлял ее и общался с прессой, и многое другое. Было очень приятно получить возможность выпустить что-то настолько отличающееся от всего, что WoW предлагала раньше, и это была тяжелая работа многих людей. Я не мог поверить, что нам удалось провести "Creator Royale", и наблюдать за этим было безумно весело.



Я чрезвычайно благодарен наставникам, которые были у меня на этом пути, особенно TheWindstalker, Qwik, Muffinus, JHight_Gamer и RaymondBartos (спасибо за то, что были моим дуэтом).



Хотя эта глава закрывается, я рад новой главе как никогда. Я хочу постоянно работать над собой, расти, развиваться, становиться лучше. Я люблю работать над играми и не могу дождаться, когда смогу продолжить двигаться вперед.



Я еще не объявлял, куда пойду, но следите за новостями!