Разработчики World of Warcraft: Forever выпустили свежий пакет срочных исправлений, который среди прочего облегчил прохождение одной из самых знаменитых и утомительных эндгейм-цепочек заданий в Западных Чумных землях — «Алая уловка» и её продолжения «Во снах».

В этой сюжетной линии игрокам 60-го уровня предстоит раскрыть глаза верховному лорду Тэлану Фордрингу — сыну легендарного владельца Испепелителя Тириона Фордринга — и помочь ему вырваться из крепости Алого ордена. Несмотря на эффектную постановку, механически цепочка всегда доставляла игрокам массу неудобств: сначала нужно добраться через половину локации до отшельницы Миранды за маскировкой «Алая иллюзия», затем добежать до Тэлана и пройти затяжную 20-минутную миссию сопровождения. При этом отказываться от задания невыгодно, так как в награду за него выдают мощную предрейдовую экипировку.

Раньше эффект маскировки действовал всего 30 минут — этого времени едва хватало на дорогу и сам эскорт, а без баффа Тэлан оставался враждебным даже при повторном запуске задания. Если в момент прибытия игрока квест уже выполнял кто-то другой, приходилось либо выходить из игры на месте, чтобы сохранить таймер, либо снова бежать за иллюзией через всю карту. В новом обновлении Blizzard увеличила длительность маскировки ровно вдвое — до одного часа, избавив игроков от лишней беготни.

Помимо правки квеста, свежий хотфикс затронул баланс и поле боя «Альтеракская долина», где разработчики скорректировали условия победы, чтобы команды реже завершали матчи без захвата ключевых целей. Также студия усилила друидов специализации «Баланс» и исправила ряд критических ошибок — в частности, баг, из-за которого питомцы охотников не могли наносить критический урон, что вызвало бурные споры в сообществе на фоне лидирующего урона самого класса.