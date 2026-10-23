Blizzard вернула RP-PVP-серверы в World of Warcraft Forever за 12 дней до запуска

Blizzard изменила планы по запуску World of Warcraft Forever после отзывов игроков и всё-таки добавит RP-PVP-серверы. Ещё неделю назад старший геймдизайнер Джош Гринфилд, известный под ником Aggrend, говорил, что к старту игры 4 ноября таких миров не будет. Теперь разработчики подтвердили, что соответствующий набор правил появится уже на этапе резервирования имён персонажей 27 октября.

На RP-PVP-серверах сочетаются ролевая игра и открытые сражения между представителями противоборствующих фракций. Дополнительные правила помогают поддерживать ролевую атмосферу, однако Blizzard сомневалась, что для такого формата наберётся достаточно игроков. По словам разработчиков, в прошлом подобные миры нередко со временем превращались в обычные PVP-серверы. Одним из исключений стал Grobbulus, открытый вместе с World of Warcraft Classic в 2019 году.

Ведущий геймдизайнер Джонни Кэш поблагодарил поклонников за отзывы и подтвердил, что команда работает над запуском RP-PVP-миров к началу резервирования имён. Это ещё один пример того, как реакция сообщества повлияла на планы Blizzard перед релизом.

Тем временем бета-тест подходит к концу. Недавно компания провела стресс-тест серверов, но отзывы оказались неоднозначными: одни игроки сообщали о стабильной работе, другие жаловались на серьёзные проблемы с производительностью. Насколько хорошо инфраструктура выдержит наплыв пользователей, станет понятно 4 ноября.