Blizzard возвращает Легион: стартовал Legion Remix для World of Warcraft

Blizzard Entertainment запустила временное событие World of Warcraft: Legion Remix, приуроченное к патчу 11.2.5 на американских серверах. В честь релиза студия опубликовала трейлер на официальном YouTube-канале WoW, где бронзовый дракон Этернус напоминает о классической битве с Легионом, добавляя при этом «новые переменные» в изменяемую временную линию.

Legion Remix позволяет игрокам пережить события дополнения Legion в ускоренном формате. С первой фазой пользователи смогут восстановить Оплоты классов, прокачать артефактное оружие, сразиться с силами Легиона и встретиться с Иллиданом. В процессе прохождения открываются разнообразные награды: маунты, наборы для трансмогрификации и достижения. Контент будет обновляться каждые две недели по мере запуска новых фаз события, что поддерживает интерес игроков на протяжении всего периода активности.

Для участия в Legion Remix не требуется покупать последнюю экспансию — достаточно иметь базовую версию игры и оплаченную подписку. Blizzard подчеркивает, что событие создано как для ветеранов WoW, желающих вспомнить любимые моменты, так и для новичков, которые хотят погрузиться в историю Легиона без необходимости прохождения полной экспансии.

Legion Remix обещает стать ярким развлечением для всех поклонников World of Warcraft, объединяя ностальгию с динамичными новыми испытаниями.