Blizzard ввела правки баланса перед стартом второго сезона WoW: Midnight

Первая неделя обновления World of Warcraft 12.1 завершилась, и Blizzard анонсировала порцию правок баланса перед стартом 2-го сезона Midnight. Разработчики ослабили аномально сильные спеки и подтянули отстающих. Главным поводом для вмешательства стали тир-сеты, показавшие результаты существенно выше ожидаемых.

Под нерфы попали Охотник на демонов «Пожиратель», Маг Тайной Магии, Жрец «Послушание» и Воин «Неистовство». Чтобы эти специализации не просели слишком сильно, ослабление сетов сгладят баффами базовых способностей.

Рыцари смерти и Охотники на демонов

Сам патчноут начинается не с сетов, а с точечного нерфа Рыцаря Смерти «Кровь» в ветке «Сан'лейн». Пассивка «Сила плоти» теперь дает 6% силы вместо 10%, а бонус от «Передачи» к «Танцующему руническому оружию» урезали вдвое — до 5%.

Рыцарь Смерти «Лёд», напротив, получает солидный бафф на +9% к урону всех способностей, хотя сет-бонус за 2 предмета комплекта «Отравленная бездна» ему также сократили.

У Охотника на демонов «Пожиратель» сет-бонус за 4 предмета комплекта «Отравленная бездна» выдавал результаты значительно выше ожиданий. Теперь он генерирует всего 2 осколка души вместо 8, а прибавку к урону способности «Жатва» снизили с 20% до 10%. В качестве компенсации общий PvE-урон спека подняли на 14%, пусть урон «Жатвы», «Истребления» и «Отбора» и пришлось немного подрезать для баланса.

Маги и Жрецы: срезание урона и компенсация хила

Магов «Тайной магии» ждет ощутимый нерф сет-бонуса «Отравленная бездна»: 2-сет урезали с 20% до 5% урона «Чародейских стрел», а 4-сет дает лишь 3% бонуса «Накапливающаяся сила» за заряд вместо 5%. В Blizzard отметили, что такой нерф мог бы слишком сильно просадить общий урон спека, поэтому базовый урон всех способностей подняли на 3%.

Жрец «Послушания» показывал слишком высокие цифры урона, из-за чего его общий DPS в PvE срезали сразу на 30%. Чтобы хил не пострадал, конверсию урона через «Искупление вины» подняли с 32% до 46%, а «Энтропическому разрыву» добавили +20% урона для подземелий.

Жрецу «Света» при этом апнули регенерацию маны от «Просвещения» (25% вместо 10%) и усилили исцеление у «Оракула», чтобы подтянуть его к «Архонту».

Баффы аутсайдеров: Друиды, Монахи, Шаманы, Чернокнижники и Охотники

Игроки на Друиде «Исцеления» останутся довольны: спек получает +4% ко всему исцелению и +20% к урону в PvE.

Охотнику «Повелитель зверей» достался апгрейд недавно переработанного 4-сета «Отравленная бездна» — в Blizzard отметили, что он оказался слабее задуманного.

Еще один аутсайдер, Монах «Ткач туманов», получает бафф на 8% к PvE-исцелению, а его сет-бонус за 4 предмета теперь срабатывает на 33% чаще.

Шаману «Совершенствование» подняли весь урон на 5%, а Чернокнижнику «Демонология» улучшили сет-бонус за 2 предмета, чтобы сравнять его с другими спеками

Разбойники и Воины

Разбойник «Ликвидация» получает +4% к общему урону. Разбойнику «Скрытность» поднимут урон на 6%, но эффективность его 4-сета снизят со 100% до 60%.

У Воина «Неистовство» часть силы из 4-сета перенесли в базовый урон. В результате общий урон вырос на 6%, а прибавку к критическому удару от сета урезали до 3–6% (было 5–10%).

PvP-правки и дата выхода

В PvP-составляющей «Проклятие Ула'Тек» подтянули сет-бонус аксессуаров для ДД и танков. Разработчики посчитали темп боев затянутым, поэтому повысили основную характеристику (primary stat) для всех не-хилерских спеков, чтобы поднять общий исходящий урон.

Правки классов вступили в силу во вторник, 18 августа, одновременно с запуском 2-го сезона WoW Midnight.