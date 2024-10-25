Blizzard выпустила маунта для World of Warcraft за $90

На 20-летие World of Warcraft компания Blizzard выпустила ездовое животное «Позолоченного брутозавра» за $90 (8,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС). Геймеры раскритиковали разработчиков за высокую цену маунта, но при этом начали массово покупать динозавра.

Игроки считают, что Blizzard заработает на ездовом питомце миллионы долларов. Высокую стоимость питомца оправдывают встроенным в него доступом к аукциону и к почте. Некоторые фанаты отметили, что, похоже геймеры заслужили недоделанные патчи и плохой баланс.



«Позолоченного брутозавра» будут продавать в магазине World of Warcraft только до января 2025 года.