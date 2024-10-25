Blizzard выпустила маунта для World of Warcraft за $90

На 20-летие World of Warcraft компания Blizzard выпустила ездовое животное «Позолоченного брутозавра» за $90 (8,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС). Геймеры раскритиковали разработчиков за высокую цену маунта, но при этом начали массово покупать динозавра.
Игроки считают, что Blizzard заработает на ездовом питомце миллионы долларов. Высокую стоимость питомца оправдывают встроенным в него доступом к аукциону и к почте. Некоторые фанаты отметили, что, похоже геймеры заслужили недоделанные патчи и плохой баланс.
«Позолоченного брутозавра» будут продавать в магазине World of Warcraft только до января 2025 года.
любители обмазываться каллом решили обмазаться за 8к.
Близы даже сами сказали,что третью часть старкрафта не стали делать только потому,что популярные коняшки в вов,по отдельности принесли больше денег,чем вся вторая часть старкрафта и делать маунтов выгоднее,чем крутые одиночные проекты.Геймеры же всё равно массово их скупают,но при этом ноют,что третьего варика даже в планах нет.
с экономической точки зрения, их сложно осуждать)
Но отдали бы права кому-нибудь, кто готов. А то ни вам, ни нам.
И варкрафт 4 бы
Ничему не учатся(
Как раз таки учатся, они ж говорили, что лошадка принесла им больше чем весь стар крафт 2
Я про игроков(
Мда... яркий пример любителей гуано.
Одни люди жалуются на рост цен на игры, другие, тем временем, покупают ремастеры игр 15-20 летней давности по цене ААА новинок, но есть и третьи - они покупают по цене выше ААА игр внутриигровые картинки, модельки, скины.
Близы в своём репертуаре. Но люди хавают.
Кстати это дешевле выходит если купить внутри игрового диплодока который за золото если золото покупать))
Ну... раз покупают (хавают), значит все правильно делают. По логике капиталистичного бизнеса разумеется. Че тут поделать.
индусы знают как оскамить на бабки
Я правильно понимаю, что это просто реколор обычного брутозавра? Если да, то Б. чот совсем зажрались. Маунт конечно топовый и статусный, но 90 реальных бачей...
С доступом к ауку и почте, вроде норм, но цена жуть.
Его и за голду можно купить, если обменять жетон купленный за голду на деньги. Кто-то успел купить его в районе 1.2 млн. голд. Цена на жетон из-за него за день взлетела на 100к+.
https://www.wowhead.com/ru/news/wow-token-sold-out-price-rapidly-rising-348753