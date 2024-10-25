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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 172 оценки

Blizzard выпустила маунта для World of Warcraft за $90

Simple Jack
Новости

На 20-летие World of Warcraft компания Blizzard выпустила ездовое животное «Позолоченного брутозавра» за $90 (8,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС). Геймеры раскритиковали разработчиков за высокую цену маунта, но при этом начали массово покупать динозавра.

Игроки считают, что Blizzard заработает на ездовом питомце миллионы долларов. Высокую стоимость питомца оправдывают встроенным в него доступом к аукциону и к почте. Некоторые фанаты отметили, что, похоже геймеры заслужили недоделанные патчи и плохой баланс.

«Позолоченного брутозавра» будут продавать в магазине World of Warcraft только до января 2025 года.

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-12
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
антон фекалис

любители обмазываться каллом решили обмазаться за 8к.

10
samosan

Близы даже сами сказали,что третью часть старкрафта не стали делать только потому,что популярные коняшки в вов,по отдельности принесли больше денег,чем вся вторая часть старкрафта и делать маунтов выгоднее,чем крутые одиночные проекты.Геймеры же всё равно массово их скупают,но при этом ноют,что третьего варика даже в планах нет.

10
Anton Vasiljev

с экономической точки зрения, их сложно осуждать)

Но отдали бы права кому-нибудь, кто готов. А то ни вам, ни нам.

И варкрафт 4 бы

3
Диванный Боец
Геймеры раскритиковали разработчиков за высокую цену маунта, но при этом начали массово покупать динозавра за $90 (8,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС).
6
taotahu1992

Ничему не учатся(

4
Unicorling

Как раз таки учатся, они ж говорили, что лошадка принесла им больше чем весь стар крафт 2

3
taotahu1992 Unicorling

Я про игроков(

2
RattyCarina

Мда... яркий пример любителей гуано.

3
Lyс

Одни люди жалуются на рост цен на игры, другие, тем временем, покупают ремастеры игр 15-20 летней давности по цене ААА новинок, но есть и третьи - они покупают по цене выше ААА игр внутриигровые картинки, модельки, скины.

1
Кей Овальд

Близы в своём репертуаре. Но люди хавают.

0
-zotik-

Кстати это дешевле выходит если купить внутри игрового диплодока который за золото если золото покупать))

0
FlyRazer

Ну... раз покупают (хавают), значит все правильно делают. По логике капиталистичного бизнеса разумеется. Че тут поделать.

0
Wolfenstein

индусы знают как оскамить на бабки

0
Moorchik

Я правильно понимаю, что это просто реколор обычного брутозавра? Если да, то Б. чот совсем зажрались. Маунт конечно топовый и статусный, но 90 реальных бачей...

-1
sapphire_n

С доступом к ауку и почте, вроде норм, но цена жуть.

0
Крамер

Его и за голду можно купить, если обменять жетон купленный за голду на деньги. Кто-то успел купить его в районе 1.2 млн. голд. Цена на жетон из-за него за день взлетела на 100к+.

https://www.wowhead.com/ru/news/wow-token-sold-out-price-rapidly-rising-348753

-3