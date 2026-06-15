Blizzard взялась за крупнейшие фанатские серверы World of Warcraft: под ударом оказался Project Ascension

Blizzard продолжает борьбу с неофициальными версиями World of Warcraft. После недавнего разбирательства с Turtle WoW компания подала новый иск, на этот раз против создателей Project Ascension — одного из самых популярных частных серверов игры.

Согласно судебным документам, Blizzard обвиняет владельцев проекта в «масштабном, вопиющем и продолжающемся нарушении» ее интеллектуальной собственности. В иске утверждается, что Project Ascension превратился в полноценный бизнес, построенный на использовании контента World of Warcraft без разрешения правообладателя. По данным компании, аудитория сервера превышает миллион пользователей.

Project Ascension получил известность благодаря нестандартному подходу к классической MMORPG. Сервер отказался от привычной системы классов и позволял игрокам свободно комбинировать способности, создавая уникальные билды персонажей. Кроме того, проект развивал собственные игровые механики и дополнительный контент.

Особое внимание в иске уделяется системе Donation Points. Blizzard утверждает, что продажа внутриигровых предметов через пожертвования принесла авторам сервера миллионы долларов дохода. Также компания заявляет, что инфраструктура проекта связана с хостингом, который, по ее версии, использовался для обхода мер по защите авторских прав.

На момент публикации представители Project Ascension публично не прокомментировали ситуацию. В сообществе игроков уже преобладают пессимистичные настроения. Многие пользователи считают, что серверу будет сложно повторить судьбу других фанатских проектов и избежать закрытия.

Судя по всему, Blizzard намерена последовательно пресекать деятельность крупных частных серверов World of Warcraft. Если иск будет удовлетворен, Project Ascension может стать одним из самых заметных подобных проектов, прекративших работу под давлением правообладателя.