Blizzard забирает редкого маунта у игроков WoW на фоне новой волны банов за сделки за реальные деньги

Blizzard начала новую волну блокировок в World of Warcraft против игроков, которых подозревают в нарушении правил, связанных с торговлей за реальные деньги. Однако на этот раз под раздачу, судя по сообщениям игроков, попали не только непосредственные участники подобных сделок.

В европейском регионе Blizzard провела серию банов, после которых некоторые игроки обнаружили пропажу редкой награды Mythic L'ura со своих аккаунтов. По словам пользователей, маунта лишились даже те, кто утверждает, что сам не участвовал в покупке или продаже услуг за реальные деньги.

Судя по обсуждениям сообщества, проблема может быть связана с групповыми активностями. Игроки рассказывают, что получили наказание из-за присутствия в их группах или гильдиях людей, которые, предположительно, оплачивали бусты за реальные деньги. В отдельных случаях пользователи утверждают, что даже не знали о таких сделках.

Blizzard объясняет удаление наград тем, что в ходе проверки обнаружила связь полученных предметов с активностью, нарушающей внутриигровые правила. При этом компания не раскрывает подробности работы системы, из-за чего игрокам остаётся лишь догадываться, почему конкретная награда была удалена.

Борьба с продажей бустов за реальные деньги сама по себе не вызывает удивления — Blizzard регулярно проводит подобные проверки. Но нынешняя ситуация вызвала новую волну недовольства именно из-за возможных побочных последствий для игроков, которые считают себя непричастными к нарушениям.

Теперь главный вопрос сообщества заключается не в том, будет ли Blizzard продолжать борьбу с RMT, а в том, насколько точно система определяет виновных. Игроки опасаются, что вместе с нарушителями под санкции могут попадать и те, кто просто оказался в одной группе с нарушителем.