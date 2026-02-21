Blizzard запускает Twitch Drops в честь дополнения Midnight для WoW: плюшевые мурлоки и эксклюзивный питомец

В преддверии выхода нового дополнения World of Warcraft: Midnight компания Blizzard Entertainment анонсировала праздничную кампанию на платформе Twitch. С 26 февраля по 24 марта 2026 года зрители смогут получить тематические награды за просмотр стримов и поддержку любимых авторов.

Главным подарком для фанатов станут декоративные предметы интерьера — мягкие игрушечные мурлоки. В рамках акции «Twitch Drop» будут доступны две расцветки:

Синий мягкий Грргл — в цветах Альянса.

— в цветах Альянса. Красный мягкий Грргл — символизирующий Орду

Чтобы получить оба предмета, необходимо провести на трансляциях игр категории World of Warcraft в общей сложности более 4 часов.

Кроме того, Blizzard подготовила сюрприз для тех, кто готов активнее поддерживать стримерское сообщество. За две подписки (Prime или платную), оформленные стримерам со статусом Twitch Partner или Twitch Affiliate, зрители получат уникального питомца — Рыболов Мэй. Этот предмет станет отличным дополнением коллекции для тех, кто следит за жизнью игры не только в самом World of Warcraft.