Blizzard запустили особый ивент в честь скорого завершения беты World of Warcraft: Forever

Рейдовые боссы в городах, дроп эпической экипировки из мобов и мощные расходуемые предметы у торговцев - в World of Warcraft: Forever началось празднование окончания бета-тестирования.

Уже завтра в 20:00 по МСК завершится бета-тест WoW: Forever. По случаю окончания теста команда разработчиков подготовила специальный внутриигровой ивент. В течение заключительных 24 часов в стартовых зонах развернется масштабное событие с уникальными противниками и увеличенным шансом получения ценных трофеев.

Войдите на игровой мир бета-версии World of Warcraft: Forever в последний раз и отправляйтесь в одну из этих зон, чтобы окунуться в это безумие: Остров Зефрис, Дун Морог, Элвинский лес, Тельдрассиль, Дуротар, Тирисфальские леса и Мулгор.

Бета-тест WoW: Forever вот-вот подойдет к концу! Поэтому сегодня мы запустили сумасшедшее празднование – просто, чтобы выразить вам нашу благодарность! Спасибо всем за то, что тестировали игру вместе с нами. Запуск уже совсем близко!

Напоминаем вам, что запуск World of Warcraft: Forever намечен на 4 ноября.