Blizzard зацензурила неприличный жест у нежити в World of Warcraft, существовавший с релиза игры

Blizzard Entertainment вновь оказалась в центре споров вокруг цензуры в своих играх. В рамках выхода патча 12.1 для World of Warcraft разработчики незаметно изменили анимацию эмоции /rude для мужских персонажей-нежити, заменив ее на менее "оскорбительную" версию .

Изменение не было упомянуто в официальных примечаниях к патчу и было обнаружено игроками только после выхода обновления. Ранее, при использовании эмоции /rude, персонаж-нежить демонстративно хватался рукой за пах. В новой версии эта анимация заменена на жест, где персонаж проводит большим пальцем по горлу, что выглядит скорее как угроза убийства, чем как вульгарный жест. Это решение вызвало бурную дискуссию в сообществе, где многие иронизируют над логикой компании, которая заменяет двусмысленный намек на откровенную демонстрацию насилия.

Игроки на форумах и в социальных сетях разделились во мнениях. Одни считают новую анимацию более подходящей для мрачной эстетики нежити. Другие же критикуют Blizzard за очередной акт чрезмерной политкорректности и цензуры, указывая на то, что старая анимация была в игре с самого ее запуска и никому не мешала. Многие задаются вопросом, почему неприличный жест был признан проблемой, в то время как жест, символизирующий смертельную угрозу, был сочтен приемлемым.

Некоторые пользователи предложили компромиссное решение: оставить обе анимации, привязав старую к команде /rude, а новую - к, например, /threat. Однако Blizzard пока не комментирует ситуацию и не сообщает, планирует ли возвращать удаленную анимацию.

Это не первый случай, когда компания вносит подобные изменения в свои игры. Ранее, в патче 9.1.5, уже проводилась масштабная зачистка контента, который мог быть воспринят как оскорбительный. Нынешнее изменение показывает, что Blizzard продолжает придерживаться курса на смягчение "грубого" контента в World of Warcraft, даже если это касается столь устоявшихся и культовых деталей игры.