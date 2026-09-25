Blizzard заявила, что реальные сотрудники вручную проверяют имена в WoW Forever и банят нарушителей

Blizzard заявила, что реальные сотрудники вручную проверяют имена персонажей в бета-тесте World of Warcraft: Forever и принимают решения о наказаниях. После появления жалоб игроков на автоматические баны компания подчеркнула, что удалённые из беты персонажи проходили индивидуальную проверку.

Разработчики уже начали принудительно менять имена, нарушающие правила, а за особенно серьёзные нарушения некоторые игроки полностью лишились доступа к бета-тесту. В Blizzard отдельно предупредили игроков не пытаться «тестировать» систему модерации, поскольку за неподходящее имя можно получить наказание.

Старший продюсер World of Warcraft Том Эллис подтвердил, что имена действительно проверяли люди. По его словам, сотрудники просматривали все удалённые из беты имена, причём Blizzard видит не только персонажа, которым игрок сейчас пользуется, но и всех созданных им персонажей. Поэтому некоторые игроки могли получить наказание за имя персонажа, которым даже не играли.

При этом автоматическая система проверки имён также появится в Forever позднее. Blizzard призвала участников беты соблюдать правила и не пытаться специально обходить ограничения.