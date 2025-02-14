Бобби Котик о World of Warcraft: "Я бы не стал поднимать стоимость подписки даже на доллар"

Бобби Котик, бывший генеральный директор Activision Blizzard, недавно поделился мыслями о Blizzard Entertainment и World of Warcraft в подкасте Grit. Он признался, что никогда бы не поднял стоимость подписки на WoW, даже на доллар, пояснив, что аудитория игры слишком чувствительна к любым изменениям.
По его мнению, Blizzard является уникальной студией, способной создавать лучшие в своем классе развлечения, но с точки зрения бизнеса она была несколько неуправляемой. Котик рассказал, что после покупки Vivendi Games в 2008 году Activision столкнулась с множеством проектов, которые не приносили прибыли, за исключением World of Warcraft. Эта ситуация создавала застой, так как студия сосредоточилась на одной успешной франшизе, игнорируя возможности для расширения.
Котик подчеркнул, что бизнес-модель WoW, несмотря на старение аудитории, оставалась невероятно успешной. Однако он также считает, что есть более эффективные способы монетизации, чем повышение стоимости подписки.
В ответ на предположение ведущего о возможном увеличении цены подписки, Котик отметил, что делать это было бы слишком рискованно с учетом реакции фанатов, которые могут не оценить повышение цен.
Хорошо рассуждать о том, как сделал бы, находясь на пенсии)
Ну дык они и не повышали при нем
Ну зато много другой фигни сделали) тоже мне, умник (я про Бобби если что)
Ну он же маркетолог и что он должен был делать? Но раз речь все же про вов и ее подписку. Это даже удивительно. Как помню говорилось кто то предложил на банку газировки увеличить цену на 1 цент, а компания получила прибыли в миллиарды. В хорошие года у вов были миллионы подписоты, 1 бакс роли бы не сыграл для юзеров, но офигеть сколько бы бабок принес компании
С 359р до 550р оно само как-то вышло, да?)
Я знал что найдется такой счетовод. Удали и не позорься. Ну а вообще когда я начинал 220р было за месяц, те наверное кто играл с классики рублей 150 платили
В игре, где есть платные дополнения и донат шоп, просят еще и рабскую подписку оплачивать. Я не понимаю почему игроки не жалуются на это? игре 20+ лет, а за нее просят бабки как за ААА-продукт, которым она не являтся.
Там маунтов за 100 баксов скупают, как пирожки, о чём ты вообще
донат шоп не даёт никакого преимущества перед другими игроками кроме внешки и маунтов, ито внешка там на любителя как и маунты, за столько лет существования игры из покупок были только переносы персонажей на другие сервера, смена фракции или расы или смена имени, но это по дурости когда был совсем подростком ещё, да и к тому же в то время все эти услуги были очень дешевыми, отмена продажи дополнения и отмена подписки это конечно уже перебор но вот сделать игру вместе со всеми дополнениями тупо по подписке уже давно пора, но метелица жадная до денег, была, есть и будет, а почему игроки не жалуются? это вы с чего взяли? жалуются да и ещё как, только не на систему продажи игры а на то что их любимая игра с каждый годом становится всё хуже и хуже, а потом... просто покупают дополнения и подписку, играют и продолжают жаловаться снова =) это зависимость, как теже сигареты, алкоголь или что-то потяжелее, лет 15 плюс минус залипал в эту игру сам и вот уже 5 лет не играю и даже сейчас всё ещё руки так и тянутся купить дополнение и подписку чтобы поиграть, приходится себя пересиливать чтобы не купить, ибо помню выходило дополнение Dragonflight в 2022 году, сломался и купил, отдал что-то в районе 6к примерно, может меньше, не помню но в итоге поиграл неделю и почти два месяца подписка простаивала а я не заходил в игру, это пример как выкинуть в мусорку 6к рублей =)
По мне так наоборот игру надо сделать без подписки а дополнения платные ! И когда там уже Трамп скажет близам возвращаться в Россию ? =) А то вот дополнение про тёток без руки и бородатых баб я пропустил но миднайт чёт купить хочется но не за 10к .
Ну тут всё ещё или новая учётка или снова дополнение пропускать, я бы не ждал что это произойдёт по щелчку пальцев, да и когда близы вернутся на ру регион, всё равно ценники так и останутся плюс минус 6к за дополнение и 2 месяца подписки, во-первых с тех пор как метелица ушла курс скаканул, а во-вторых они всем ценник подняли, перекупы не сильно задирают, у них накрутка плюс минус 500 р, это терпимо, а ждать возвращения чтобы на своей учётке поиграть, ну такое себе, это всего лишь пиксели и у метелицы в договоре прописано что учётка вам не принадлежит, захотят и забанят пермачём и пофиг сколько денег было в учётку вложено, там указано что-то примерно что мы учётку арендуем и она нам не принадлежит, меня бы не особо парило создавать новую учётку, сейчас большая часть ру и снг так сделали, дело в том что купив всю эту пачку за 6к+ я уже врядли играть стану, как-то нет былого интереса уже, хотя периодами хочется купить чтобы поиграть, но терплю, на сколько терпения хватит уже другой вопрос, всё таки 15 лет наиграл примерно, а как говорят бывших наркоманов не бывает, пока держусь =)
Любой человек о бывшем месте работы: "Я бы сделал лучше"
Вся эта болтовня "бывших" - людей уже не связанных обязательствами и ответственностью - пустой звук и бравада. Все мы задним умом - молодцы и мудрецы.
В последнее время появилось слишком много умных изречений от того, кто по сути превратил кучу франшиз в казино с лутбоксами и косметикой.
Так это и есть более эффективные способы монетизации, которые он подразумевал. В чём разоблачение-то?
Ты там это, погугли сколько стоила Активижн до Котика и после.
Ну после ухода Котика компания пошла таки в разнос, особенно подпевая всяким сжв.
Я бы сделал её всю бесплатной, но если хочешь "ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ" - плати.
Гиймо.
она ещё живая
Не, он все правильно говорит. Зачем стоимость подписки менять, если можно эти же деньги зарабатывать внедряя новых платных маунтов, трансмог и петов?
Я бы купил это за доллар // Александр Муравьедов
Какой-же балабол, госпадя. Вот лжёт как дышит. На что вот он рассчитывает? Что у людей память как у золотой рыбки и они не помнят что было 10 лет назад или что? Типа всё что старше 3х лет удаляется из истории? Я вот помню и этот Кисик был пойман за руку на лжи.
Так в твоем примере рост цены на подписку произошел из-за падения курса в тот момент. Цена в долларах осталась прежней
Ты слишком много от него требуешь. Дружище не очень умеет в аналитику.
Так это вы забыли что потом ещё подорожала с 550 до 650 ! Но я за 15 лет игры заплатил за подписку раз семь наверно =)
ну правильно - впихнуть анальный донат и давай грести лавандос лопатой.. (и так уж каждый год длц + подписка. (про цены не буду упоминать, в текущих условиях с проблемным долларом. сам играл до 22года и все норм было.))
Прогрев гоев, мне кстати не зашла, графон от варика 3 ) Линейка 2 лучше была по графону в 2008м