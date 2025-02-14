Бобби Котик о World of Warcraft: "Я бы не стал поднимать стоимость подписки даже на доллар"

Бобби Котик, бывший генеральный директор Activision Blizzard, недавно поделился мыслями о Blizzard Entertainment и World of Warcraft в подкасте Grit. Он признался, что никогда бы не поднял стоимость подписки на WoW, даже на доллар, пояснив, что аудитория игры слишком чувствительна к любым изменениям.

По его мнению, Blizzard является уникальной студией, способной создавать лучшие в своем классе развлечения, но с точки зрения бизнеса она была несколько неуправляемой. Котик рассказал, что после покупки Vivendi Games в 2008 году Activision столкнулась с множеством проектов, которые не приносили прибыли, за исключением World of Warcraft. Эта ситуация создавала застой, так как студия сосредоточилась на одной успешной франшизе, игнорируя возможности для расширения.

Котик подчеркнул, что бизнес-модель WoW, несмотря на старение аудитории, оставалась невероятно успешной. Однако он также считает, что есть более эффективные способы монетизации, чем повышение стоимости подписки.

В ответ на предположение ведущего о возможном увеличении цены подписки, Котик отметил, что делать это было бы слишком рискованно с учетом реакции фанатов, которые могут не оценить повышение цен.