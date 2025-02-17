Бобби Котик раскритиковал экранизацию Warcraft: "Один из худших фильмов, которые я когда-либо видел"

Бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик в интервью на канале Grit раскритиковал экранизацию Warcraft 2016 года, назвав ее «одним из худших фильмов, которые я когда-либо видел».
По его мнению, картина не только провалилась в прокате, но и оказала негативное влияние на World of Warcraft, отвлекая разработчиков от работы и способствуя уходу дизайнера Криса Метцена.
Котик утверждает, что вовлечение команды в кинопроизводство привело к задержкам дополнений и патчей для WoW. Несмотря на успех в Китае, фильм не оправдал ожиданий, собрав 439 миллионов долларов, что было недостаточно для окупаемости.
Метцен, которого Котик называл «сердцем и душой Blizzard», после ухода сосредоточился на настольных играх, но позже вернулся. Однако, по словам Котика, планы расширений WoW его не впечатлили, и он настоял на их полной переработке. Теперь Котик считает, что World of Warcraft снова на верном пути.
Несколько раз его пересматривал. Вполне себе отличный фильм // Александр Королёв
Не играл в игры серии от слова совсем но фильм смотрел 5 раз уже наверно вот такой вот парадокс . Визуал шикарный тупо 2 часа cgi трейлер смотришь. Незнаю что там по лору но мне фильм зашёл жаль он на полуслове оборвался хотя собрал он прилично
Вот ему бы со своими конвейерами лучше вообще молчать
А может он в кинокритики хочет пойти..
Только если в кинокретины
ага ага, фильм виноват конечно, который окупился и привлек в игру хоть сколько то народа, а не разноцветные фрики и впихивание всяких уродов в игру
Мне не интересна вселенная Варкрафта, не зацепило как -то, но вот фильм понравился. Как так?
Также как я не играл в Final Fantasy, но фильм Последняя фантазия: Духи внутри понравился даже очень в то время.
Щас бы мнение колуна слушать который из CoD сделал сраный цирк с свистопердящими скинами и пушками , я молчу о том что там скоро еще и черепашки ниндзя появиться должны ...
А мне очень даже понравился фильм, раз 5-6 его пересматривал. Не знаю все ли там по канону в фильме сделано, но качество фильма отличное.
А мне понравился, да много не стыковок и вырезано. Но как 1й фильм по варику. Он крепкий нормуль
Что за Бобик ? Кто он вообще такой в кинематографе и какое мне дело до его мнения?
я бы не сказал что это плохой фильм, просто он странный.
Я неплохо знаю историю мира варкрафта и у меня сложилось ощущение, что из "Властелина колец" трехсерийного я посмотрел только вторую часть, без начала и конца. Те, кто мир варкрафта не знают наверное вообще поняли примерно них"я
Потому-то надо было делать 2 часть - а не сидеть.
этот котик гнус и ублюдок, че его слушать? Нормальный фильм между прочим
Откуда вообще взялся этот котик Бобби, фильму уже почти 10 лет скоро будет а он только проснулся со своим недовольством
Норм кино, на голову лучше многих в этом жанре!
редкостный мусор, а не фильм, хз насколько надо быть любителем вонючей коричневой субстанции, чтобы это могло нравиться. сюжет не о чём, персонажи максимально пресные и незапоминающиеся, весь фильм максимально пресный, это будто порождение нетфликса, убогий CGI фильм, в котором можно похвалить только музыку, и то мне запомнилась только вступительная. а шутки какие там тупые... будто школьниками для школьников писались, такая же низкосортная дичь как в терминаторе генезис. кстати о школьниках, походу только они и оценили.
У CEO хреновый вкус в кино. Один недавно Флеша называл лучшим супергеройским фильмом, этот теперь Варкрафт разносит. Лучше бы им молчать по этой теме.
Почти 500млн недостаточно для окупаемости?
В шестнадцатом году?
Китай до 70% доходов забирает. Плюс пролоббировал впихнуть в фильм азиатов. Поэтому в фильме все эльфы азиаты.
А мне понравился фильм,интересно было смотреть по крайней мере.В игру не играл может поэтому.
Да в игре там инфы никакой. В вов только если лор изучать то что нибкдь узнаешь
ПОШЁЛ НА ЙУХ БОБИ ВРОТИК! Это отличный фильм!!!
а от бобика игры будут всё таки? - или ему уже пора уходить? я думаю ему пора в дурку.
Так он уже ушел. Свалил в отставку после продажи Активижн мелким.
Видимо от безделья расперделся.
ахахааа от кого, но точно не от него критику слушать!
Я именно после фильма поиграл впервые в WoW. До этого только Warcraft 2-3 и несколько книг.
А Боби котик в курсе что фильм был снят на фантазии // Влад Ильин
Он что, не видел весь Marvel последнего десятилетия?)
Проблема этой экранизации, как экранизация серии книг в количестве 10+.
Нужно было делать формат лайв экшн сериала. И что бы серия длилась где-то час и что бы события каждой серии повествовали паралельно о событиях на Дреноре за какое-то время до вторжения орков на Азерот и на Азероте соответственно. Что бы было "раскрытие" персонажей, что бы была понятна мотивация и поступки которые преследует тот или иной персонаж. А тут нам вывалили огромное количество событий три пропущенное через миксер и ожидали УСПЕШНЫЙ УСПЕХ в кинотеатрах. Экранизация игры это очень нишевое занятие далеко не для широкого спектра зрителей.
Вон, та же Подземелья и Драконы Честь среди воров. Как экранизация, офигенная, да камон, там ЛОРНЫЙ ЖИРНЫЙ ДРАКОН! Однако ж не взлетело по продажам. И барда толком не раскрыли с боевой точки зрения, а он на секундочку центральный персонаж. // Иван Марков
Мне фильм понравился - оч неплохо вышло
Как говорил неизвестный орк: Знание это сила. Сила есть ума не надо.
Соглашусь с котаном, фильм абсолютный треш.
Ему интеллект не помешал бы чтоле).Пересмотрел До хрена раз) хочу продолжения) отличный фильмец))))))))
Ну надо же, Котик сказал очевидную вещь! :D
Рейтинги:
Я рад за людей, которым фильм понравился. Но я, например, в их число не вхожу.
Я напомню, что фильм имеет фиговые костюмы, невнятный сюжет, просто тонны каста-по-квотам. Одни эльфы чего стоят!
Игру актёров можно поминать сколько угодно раз. Я совершенно не понимаю почему актёра, игравшего Рагнара берут на роли, которые ему совершенно не подходят, и он с заядлой регулярностью обделывается.
А так, да... фильм был хорош! Он полностью похоронил любые телеадаптации игры.
ну для такого "баклана" как ты есть обьяснения, китаец не просто так в фильме, это даже не было повесткой, а скорее желание инвестора, ибо варкрафт очень популярен в китае, потому туда его и пихнули, фильм очень не внятен в плане сюжета для новичка, я согласен, сам фанат серии и был в а)(уе с этого, но костюмы приличные, графика так вообще самая ПИ здатая вообще в экранизациях, такого разве что в аватаре можно увидеть и не более того, боби )(уйло котик сам виноват что фильм таким вышел, не )(уй было режиссеру руки выламывать в плане идей, бюджета и сюжета.
на то время выходил Gавномарвел, фильм просто вышел в неудачное время, чего только стоит в тот год за визуальные эффекты дали приз фильму доктор стрендж а не варкрафт, как по мне в стрендже просто ИДИ_отская графика с долей наркомании, и нечего там "выдающего" из графики я по сравнению с варкрафтом не увидел.
графику в варкрафте лепили 3 года, в то время как бомжестрендже менее года, это уже о многом говорит.
и да не опирайся на рейтинги) там )(уй пойми кто их составляет и кто повышает или понижает рейтинги, я уже не говорю о том что большинство там конченных ИДИ_отов которые не шарят вообще не за фильмы и не за то что конкретно адаптируют, а то что на большинстве агригаторов там подкупные клоуны сидят, так это давно всем понятно, те же фильмы Gавномарвел сколько хвалили, до 2023 года была такая тенденция, и рецензии были крутые и называли фильмы "лучший фильм марвел" а в итоге всегда был провал, имей свою голову на плечах.