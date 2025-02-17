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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 221 оценка

Бобби Котик раскритиковал экранизацию Warcraft: "Один из худших фильмов, которые я когда-либо видел"

butcher69
Новости

Бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик в интервью на канале Grit раскритиковал экранизацию Warcraft 2016 года, назвав ее «одним из худших фильмов, которые я когда-либо видел».

По его мнению, картина не только провалилась в прокате, но и оказала негативное влияние на World of Warcraft, отвлекая разработчиков от работы и способствуя уходу дизайнера Криса Метцена.

Котик утверждает, что вовлечение команды в кинопроизводство привело к задержкам дополнений и патчей для WoW. Несмотря на успех в Китае, фильм не оправдал ожиданий, собрав 439 миллионов долларов, что было недостаточно для окупаемости.

Метцен, которого Котик называл «сердцем и душой Blizzard», после ухода сосредоточился на настольных играх, но позже вернулся. Однако, по словам Котика, планы расширений WoW его не впечатлили, и он настоял на их полной переработке. Теперь Котик считает, что World of Warcraft снова на верном пути.

-28
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Несколько раз его пересматривал. Вполне себе отличный фильм // Александр Королёв

18
Punisher1

Не играл в игры серии от слова совсем но фильм смотрел 5 раз уже наверно вот такой вот парадокс . Визуал шикарный тупо 2 часа cgi трейлер смотришь. Незнаю что там по лору но мне фильм зашёл жаль он на полуслове оборвался хотя собрал он прилично

2
Большая Флейта
Бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик

Вот ему бы со своими конвейерами лучше вообще молчать

14
SoRaS3

А может он в кинокритики хочет пойти..

1
Esrever SoRaS3

Только если в кинокретины

4
DowncastKylian
оказала негативное влияние на World of Warcraft, отвлекая разработчиков от работы и способствуя уходу дизайнера

ага ага, фильм виноват конечно, который окупился и привлек в игру хоть сколько то народа, а не разноцветные фрики и впихивание всяких уродов в игру

13
altos13

Мне не интересна вселенная Варкрафта, не зацепило как -то, но вот фильм понравился. Как так?

10
JustA_NiceGuy

Также как я не играл в Final Fantasy, но фильм Последняя фантазия: Духи внутри понравился даже очень в то время.

0
SHTOPOR93

Щас бы мнение колуна слушать который из CoD сделал сраный цирк с свистопердящими скинами и пушками , я молчу о том что там скоро еще и черепашки ниндзя появиться должны ...

7
ExTReeeM EDITION

А мне очень даже понравился фильм, раз 5-6 его пересматривал. Не знаю все ли там по канону в фильме сделано, но качество фильма отличное.

7
Serious Ash
5
-zotik-

А мне понравился, да много не стыковок и вырезано. Но как 1й фильм по варику. Он крепкий нормуль

3
Александр Дантес

Что за Бобик ? Кто он вообще такой в кинематографе и какое мне дело до его мнения?

2
BewitchingBaron

я бы не сказал что это плохой фильм, просто он странный.

Я неплохо знаю историю мира варкрафта и у меня сложилось ощущение, что из "Властелина колец" трехсерийного я посмотрел только вторую часть, без начала и конца. Те, кто мир варкрафта не знают наверное вообще поняли примерно них"я

2
jax baron

Потому-то надо было делать 2 часть - а не сидеть.

1
211186

этот котик гнус и ублюдок, че его слушать? Нормальный фильм между прочим

2
Snake2105

Откуда вообще взялся этот котик Бобби, фильму уже почти 10 лет скоро будет а он только проснулся со своим недовольством

1
canteexnik

Норм кино, на голову лучше многих в этом жанре!

1
DANTE FAIR

редкостный мусор, а не фильм, хз насколько надо быть любителем вонючей коричневой субстанции, чтобы это могло нравиться. сюжет не о чём, персонажи максимально пресные и незапоминающиеся, весь фильм максимально пресный, это будто порождение нетфликса, убогий CGI фильм, в котором можно похвалить только музыку, и то мне запомнилась только вступительная. а шутки какие там тупые... будто школьниками для школьников писались, такая же низкосортная дичь как в терминаторе генезис. кстати о школьниках, походу только они и оценили.

1
Kreliann

У CEO хреновый вкус в кино. Один недавно Флеша называл лучшим супергеройским фильмом, этот теперь Варкрафт разносит. Лучше бы им молчать по этой теме.

1
saiditsme

Почти 500млн недостаточно для окупаемости?

В шестнадцатом году?

0
Рикочико

Китай до 70% доходов забирает. Плюс пролоббировал впихнуть в фильм азиатов. Поэтому в фильме все эльфы азиаты.

4
Azimut zvuk

А мне понравился фильм,интересно было смотреть по крайней мере.В игру не играл может поэтому.

0
-zotik-

Да в игре там инфы никакой. В вов только если лор изучать то что нибкдь узнаешь

0
Keltas_Mizri

ПОШЁЛ НА ЙУХ БОБИ ВРОТИК! Это отличный фильм!!!

0
jax baron

а от бобика игры будут всё таки? - или ему уже пора уходить? я думаю ему пора в дурку.

0
smallhell

Так он уже ушел. Свалил в отставку после продажи Активижн мелким.
Видимо от безделья расперделся.

1
Rensky27

ахахааа от кого, но точно не от него критику слушать!

0
Redline666
0
RomAngel616

Я именно после фильма поиграл впервые в WoW. До этого только Warcraft 2-3 и несколько книг.

0
Пользователь ВКонтакте

А Боби котик в курсе что фильм был снят на фантазии // Влад Ильин

0
Owyn

Он что, не видел весь Marvel последнего десятилетия?)

0
Пользователь ВКонтакте

Проблема этой экранизации, как экранизация серии книг в количестве 10+.
Нужно было делать формат лайв экшн сериала. И что бы серия длилась где-то час и что бы события каждой серии повествовали паралельно о событиях на Дреноре за какое-то время до вторжения орков на Азерот и на Азероте соответственно. Что бы было "раскрытие" персонажей, что бы была понятна мотивация и поступки которые преследует тот или иной персонаж. А тут нам вывалили огромное количество событий три пропущенное через миксер и ожидали УСПЕШНЫЙ УСПЕХ в кинотеатрах. Экранизация игры это очень нишевое занятие далеко не для широкого спектра зрителей.
Вон, та же Подземелья и Драконы Честь среди воров. Как экранизация, офигенная, да камон, там ЛОРНЫЙ ЖИРНЫЙ ДРАКОН! Однако ж не взлетело по продажам. И барда толком не раскрыли с боевой точки зрения, а он на секундочку центральный персонаж. // Иван Марков

0
azazello777

Мне фильм понравился - оч неплохо вышло

0
CraftyNaxar

Как говорил неизвестный орк: Знание это сила. Сила есть ума не надо.

0
Mankar Camoran

Соглашусь с котаном, фильм абсолютный треш.

0
DarkDestr

Ему интеллект не помешал бы чтоле).Пересмотрел До хрена раз) хочу продолжения) отличный фильмец))))))))

0
Concelhaut

Ну надо же, Котик сказал очевидную вещь! :D

Рейтинги:

iMDB critic 6.7 / 10
Metascore 32 / 100
Rotten Tomatoes 29%
RT (users) 76% (причём очевидный наплыв ботов XD )

Я рад за людей, которым фильм понравился. Но я, например, в их число не вхожу.

Я напомню, что фильм имеет фиговые костюмы, невнятный сюжет, просто тонны каста-по-квотам. Одни эльфы чего стоят!

Игру актёров можно поминать сколько угодно раз. Я совершенно не понимаю почему актёра, игравшего Рагнара берут на роли, которые ему совершенно не подходят, и он с заядлой регулярностью обделывается.

А так, да... фильм был хорош! Он полностью похоронил любые телеадаптации игры.

-2
ScruffyMatthias

ну для такого "баклана" как ты есть обьяснения, китаец не просто так в фильме, это даже не было повесткой, а скорее желание инвестора, ибо варкрафт очень популярен в китае, потому туда его и пихнули, фильм очень не внятен в плане сюжета для новичка, я согласен, сам фанат серии и был в а)(уе с этого, но костюмы приличные, графика так вообще самая ПИ здатая вообще в экранизациях, такого разве что в аватаре можно увидеть и не более того, боби )(уйло котик сам виноват что фильм таким вышел, не )(уй было режиссеру руки выламывать в плане идей, бюджета и сюжета.

на то время выходил Gавномарвел, фильм просто вышел в неудачное время, чего только стоит в тот год за визуальные эффекты дали приз фильму доктор стрендж а не варкрафт, как по мне в стрендже просто ИДИ_отская графика с долей наркомании, и нечего там "выдающего" из графики я по сравнению с варкрафтом не увидел.
графику в варкрафте лепили 3 года, в то время как бомжестрендже менее года, это уже о многом говорит.

и да не опирайся на рейтинги) там )(уй пойми кто их составляет и кто повышает или понижает рейтинги, я уже не говорю о том что большинство там конченных ИДИ_отов которые не шарят вообще не за фильмы и не за то что конкретно адаптируют, а то что на большинстве агригаторов там подкупные клоуны сидят, так это давно всем понятно, те же фильмы Gавномарвел сколько хвалили, до 2023 года была такая тенденция, и рецензии были крутые и называли фильмы "лучший фильм марвел" а в итоге всегда был провал, имей свою голову на плечах.

0