Бобби Котик раскритиковал экранизацию Warcraft: "Один из худших фильмов, которые я когда-либо видел"

Бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик в интервью на канале Grit раскритиковал экранизацию Warcraft 2016 года, назвав ее «одним из худших фильмов, которые я когда-либо видел».

По его мнению, картина не только провалилась в прокате, но и оказала негативное влияние на World of Warcraft, отвлекая разработчиков от работы и способствуя уходу дизайнера Криса Метцена.

Котик утверждает, что вовлечение команды в кинопроизводство привело к задержкам дополнений и патчей для WoW. Несмотря на успех в Китае, фильм не оправдал ожиданий, собрав 439 миллионов долларов, что было недостаточно для окупаемости.

Метцен, которого Котик называл «сердцем и душой Blizzard», после ухода сосредоточился на настольных играх, но позже вернулся. Однако, по словам Котика, планы расширений WoW его не впечатлили, и он настоял на их полной переработке. Теперь Котик считает, что World of Warcraft снова на верном пути.