Более 500 разработчиков World of Warcraft объединяются в профсоюз

В индустрии видеоигр произошло знаменательное событие: более 500 сотрудников Blizzard, работающих над легендарной World of Warcraft, сформировали собственный профсоюз. Это объединение, получившее название World of Warcraft Game Makers Guild (WoWGG), не только стало важной вехой для самих разработчиков, но и ознаменовало появление крупнейшего профсоюза среди внутренних студий Microsoft.

Новая организация, действующая под эгидой Communication Workers of America (CWA), сплотила специалистов различных профилей: от творческих дизайнеров и опытных инженеров до внимательных тестировщиков.

Путь к созданию профсоюза был долгим и тернистым. Ранее руководство Activision, в состав которой входит Blizzard, активно препятствовало подобным инициативам. Однако ситуация кардинально изменилась после двух ключевых событий: приобретения компании корпорацией Microsoft и внесения поправок в законодательство США. Эти факторы открыли новые возможности для сотрудников, которыми они не преминули воспользоваться.

Теперь перед WoWGG-CWA стоят амбициозные задачи. В первую очередь, профсоюз намерен вести переговоры с руководством Blizzard об улучшении условий труда. Среди приоритетных вопросов — не только повышение заработной платы, но и расширение социального пакета, а также обеспечение гарантий занятости. Впрочем, окончательный список требований ещё предстоит сформировать специально созданному комитету.

Интересно отметить, что тенденция к объединению разработчиков набирает обороты в игровой индустрии. Недавно о создании собственного профсоюза объявили и сотрудники Bethesda Game Studios, известной своими ролевыми играми серии The Elder Scrolls и Fallout.