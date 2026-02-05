Больше домов, меньше ограничений: Blizzard планирует расширение системы жилья в World of Warcraft

Система жилья в World of Warcraft получила тёплый приём от игроков благодаря широкой свободе кастомизации и постепенно растущим лимитам на размещение декора. Blizzard шла к этому решению почти два десятилетия, изучая опыт других MMORPG, и в итоге сумела найти компромисс между техническими ограничениями и творческой свободой пользователей.

Тем не менее ограничение в два дома на аккаунт — по одному для каждой фракции — стало предметом споров, особенно среди ролевого сообщества. У таких игроков часто есть несколько персонажей с уникальными историями, и каждому из них требуется собственное пространство.

В недавнем интервью директор по дизайну Мария Гамильтон и главный художник Джей Хван подтвердили, что увеличение числа домов уже находится в планах студии. По словам Хвана, в дорожной карте дополнения Midnight предусмотрены новые инструменты: размещение питомцев и маунтов, функции копирования и вставки, а также группировка объектов. Разработчики подчёркивают, что спешка здесь недопустима — ошибки могут привести к потере предметов, поэтому приоритеты расставляются с учётом отзывов игроков.

Отдельно Хван отметил осторожный подход к расширению лимитов: студия проверяет нагрузку и возможности серверов, чтобы избежать лагов и других проблем. Гамильтон добавила, что реальное поведение пользователей сложно смоделировать на тестах, поэтому Blizzard предпочитает постепенно открывать новые возможности, корректируя планы по мере роста интереса аудитории.