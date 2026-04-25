Бывший руководитель Blizzard призвал "перезапустить" World of Warcraft на фоне проблем с обновлением

Ситуация вокруг World of Warcraft обострилась после выхода обновления 12.0.5, которое оказалось наполнено багами и вызвало волну недовольства среди игроков. На этом фоне бывший руководитель Blizzard Майк Ибарра выступил с резким заявлением о будущем игры.

По его мнению, текущие проблемы — это не просто неудачный патч, а сигнал о более глубоких трудностях. Ибарра считает, что проекту необходим полноценный «ресет» с чётким курсом развития, иначе он рискует постепенно терять позиции и аудиторию.

Само обновление должно было добавить в игру новые активности, включая необычные режимы, PvE-контент и дополнительные способы развития персонажей. Однако многие из этих нововведений оказались недоступны или работали некорректно из-за технических сбоев. Игроки жаловались на ошибки в механиках, проблемы с наградами и нестабильную работу отдельных систем.

Разработчики уже извинились перед сообществом и пообещали оперативно устранить основные проблемы, а также улучшить коммуникацию в будущем. Тем не менее, критика со стороны бывшего топ-менеджера показывает, что доверие к состоянию проекта может оказаться под угрозой.

Несмотря на это, говорить о полноценном упадке игры пока рано: последние дополнения в целом были приняты положительно, а контент продолжает регулярно выходить. Однако инцидент с патчем стал напоминанием о том, насколько важно поддерживать баланс между масштабом обновлений и их качеством.