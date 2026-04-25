World of Warcraft 21.11.2004
Бывший руководитель Blizzard призвал "перезапустить" World of Warcraft на фоне проблем с обновлением

IKarasik IKarasik

Ситуация вокруг World of Warcraft обострилась после выхода обновления 12.0.5, которое оказалось наполнено багами и вызвало волну недовольства среди игроков. На этом фоне бывший руководитель Blizzard Майк Ибарра выступил с резким заявлением о будущем игры.

По его мнению, текущие проблемы — это не просто неудачный патч, а сигнал о более глубоких трудностях. Ибарра считает, что проекту необходим полноценный «ресет» с чётким курсом развития, иначе он рискует постепенно терять позиции и аудиторию.

Само обновление должно было добавить в игру новые активности, включая необычные режимы, PvE-контент и дополнительные способы развития персонажей. Однако многие из этих нововведений оказались недоступны или работали некорректно из-за технических сбоев. Игроки жаловались на ошибки в механиках, проблемы с наградами и нестабильную работу отдельных систем.

Разработчики уже извинились перед сообществом и пообещали оперативно устранить основные проблемы, а также улучшить коммуникацию в будущем. Тем не менее, критика со стороны бывшего топ-менеджера показывает, что доверие к состоянию проекта может оказаться под угрозой.

Несмотря на это, говорить о полноценном упадке игры пока рано: последние дополнения в целом были приняты положительно, а контент продолжает регулярно выходить. Однако инцидент с патчем стал напоминанием о том, насколько важно поддерживать баланс между масштабом обновлений и их качеством.

Очередной рубежон.
Который закончится очередным наймом директора по мужеложеству под видом главного HR'а.
Серией митингов во всех офисах, на которых специально нанятая говорящая голова будет убеждать рядовых сотрудников, что всё в порядке.
И ура-атакой на проблемы игры... через игнорирование проблем игры, более хищную монетизацию, разгон ответственного за сигналы о неподобающем состоянии проекта отдела. И, может, коллаб-другой с Games Workshop.
Говорю из опыта.

Jezyk

Не надо ничего перезапускать. Просто оставить в покое владельцев фришек