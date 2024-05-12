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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 126 оценок

Бывший руководитель WoW говорит, что ИИ отлично подходит для "черной работы", но не для творческих задач

Procy_on
Новости

Ветеран индустрии, успевший поработать над World of Warcraft, спин-оффом League of Legends и грядущей MMO под кодовым названием Ghost, считает, что ИИ действительно есть место в разработке игр, о только тогда, когда дело доходит до "черной работы".

Глава студии Fantastic Pixel Castle и игровой директор Грег Стрит, который до основания своей нынешней студии работал ведущим системным дизайнером WoW и продюсером в MMO League of Legends, решил поделиться своими мыслями об ИИ. По мнению Стрита, ИИ может быть полезен в процессе разработки игр, когда он избавляет от несущественной нудятины, но не тогда, когда ему позволяют играть ведущую роль.

В WoW существовала такая дрянная задача, которую должен был выполнять дизайнер уровней (а зачастую и ведущий) - делать скалы в тех местах, где континент спускается к океану. Как правило, здесь не было геймплея, а зачастую и спавнов.

Но игроки могли плавать и все равно видели это, и мне казалось неправильным оставлять скалы неровными и глупо выглядящими (хотя я уверен, что кое-что из этого проскочило). Поэтому дизайнер уровней тратил время на то, чтобы эти скалы не выглядели ужасно, хотя мы и не думали, что игроки будут на них смотреть.

Стрит говорит, что именно для такой "черной работы" подходит ИИ, наряду с такими утомительными задачами, как составление списков по алфавиту или вычисление логарифмов вручную.

Я не думаю, что машины должны создавать арты для новых монстров, писать квесты или рассказывать истории. Это самое интересное, и есть тысячи талантливых людей, которые умирают, чтобы делать эту работу. Это та работа, которую вы не хотите клонировать из всех работ, которые были сделаны до нее.

Я не помню, кто сказал это, но пусть ИИ идет стирать, а я пойду рисовать, а не наоборот.
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Pycckuu_XAKEP

логично, так и должно быть

1
MunchkiN 616

пока ии скорее промежуточный инструмент чем контент майкер

0
Пользователь ВКонтакте

ии подходит пылесосу что матом ругается не больше) // Александр Степанов

0
Artery Kaulitz

Так-же считаю, ИИ отлично подходит для монотонной работы и автоматизации. Но "наполнением" должны заниматься люди. Конечно же, если эти люди талантливы и любят свою работу, а не набраны для галочки и отчётов

0
hpi

Ничего он не понимает. Если ЕА решила, что ии будет делать аааааааа игры, значит так и будет. А творчество пусть идёт в инди сектор.

0
Александр Стоун

Я в своей работе так его и использую. Только это ВИ, а не ИИ.

0