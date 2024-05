Бывший руководитель WoW говорит, что ИИ отлично подходит для "черной работы", но не для творческих задач

Ветеран индустрии, успевший поработать над World of Warcraft, спин-оффом League of Legends и грядущей MMO под кодовым названием Ghost, считает, что ИИ действительно есть место в разработке игр, о только тогда, когда дело доходит до "черной работы".



Глава студии Fantastic Pixel Castle и игровой директор Грег Стрит, который до основания своей нынешней студии работал ведущим системным дизайнером WoW и продюсером в MMO League of Legends, решил поделиться своими мыслями об ИИ. По мнению Стрита, ИИ может быть полезен в процессе разработки игр, когда он избавляет от несущественной нудятины, но не тогда, когда ему позволяют играть ведущую роль.

В WoW существовала такая дрянная задача, которую должен был выполнять дизайнер уровней (а зачастую и ведущий) - делать скалы в тех местах, где континент спускается к океану. Как правило, здесь не было геймплея, а зачастую и спавнов.



Но игроки могли плавать и все равно видели это, и мне казалось неправильным оставлять скалы неровными и глупо выглядящими (хотя я уверен, что кое-что из этого проскочило). Поэтому дизайнер уровней тратил время на то, чтобы эти скалы не выглядели ужасно, хотя мы и не думали, что игроки будут на них смотреть.

Стрит говорит, что именно для такой "черной работы" подходит ИИ, наряду с такими утомительными задачами, как составление списков по алфавиту или вычисление логарифмов вручную.

Я не думаю, что машины должны создавать арты для новых монстров, писать квесты или рассказывать истории. Это самое интересное, и есть тысячи талантливых людей, которые умирают, чтобы делать эту работу. Это та работа, которую вы не хотите клонировать из всех работ, которые были сделаны до нее.



Я не помню, кто сказал это, но пусть ИИ идет стирать, а я пойду рисовать, а не наоборот.