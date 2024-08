C 1 по 5 августа в актуальном World of Warcraft проходят бесплатные выходные

В честь приближающегося выхода предварительного обновления The War Within разработчики World of Warcraft решили провести бесплатные выходные, которые продлятся с 1 по 5 августа.

Возвращайтесь в бой во время приветственных выходных



The War Within уже не за горами — собирайте друзей и готовьтесь спуститься в глубины Азерота, чтобы сразиться с Ксал'атат, Предвестницей Бездны. С 1 по 5 августа мы предоставляем всем игрокам с неактивными учетными записями World of Warcraft полный доступ к игре и всем вашим персонажам без подписки или игрового времени.



Отважные искатели приключений смогут получить доступ ко всем дополнениям, включая Dragonflight, и сыграть в самый актуальный контент — в том числе в событие предварительного обновления "Сияющие отголоски".



Присоединяйтесь к своей гильдии, собирайте свой отряд и готовьтесь исследовать совершенно новый мир в недрах Азерота, а также готовьтесь к The War Within, выход которого состоится 27 августа 2024 года в 01:00 МСК одновременно во всем мире.



Возвращайтесь в бой



Если вы долгое время отсутствовали, то можете пройти приключения для новичков, начав с 1 уровня, чтобы освоиться в игре. Вы также можете отказаться от приключения для новичков и начать с 1 уровня в начальной локации для своей расы. Достигнув 10 уровня, вы можете продолжить игру в Dragonflight или поговорить с Хроми, чтобы выбрать кампанию Путешествий во времени.



Выберите дополнение и продолжайте повышать уровень, пока не будете готовы войти в Каз Алгар на 70 уровне с выходом The War Within. Персонажи союзных рас начинают игру с 10 уровня. Рыцари смерти и охотники на демонов, не относящиеся к союзным расам, автоматически начинают игру с 8 уровня и участвуют в своих собственных начальных приключениях, к концу которых получают 10 уровень.



Если вы хотите выбрать другую кампанию, то просто поговорите с Хроми еще раз. На втором этапе предварительного обновления The War Within кампании Путешествий во времени расширятся до 70 уровня и будут включать в себя Dragonflight.