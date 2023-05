ChatGPT дал Blizzard ужасный совет по следующему расширению World of Warcraft ©

В недавнем интервью Blizzard откровенно пошутила о возможности того, что ИИ-чатбот ChatGPT может помочь написать или предложить идеи для следующего расширения World of Warcraft. Нет необходимости говорить о том, что чатбот пока не будет творчески управлять будущими дополнениями World of Warcraft. Тем не менее, с ростом популярности искусственного интеллекта уже не кажется глупым вопрос о том, рассматривают ли разработчики игр, такие как Blizzard, возможность использования этой технологии для оптимизации некоторых областей создания контента.



Для тех, кто не знаком с ChatGPT и другими подобными программами, они могут получить подсказку и выдать продуманный текстовый ответ. Ответы создаются на основе модели обучения, которая использует текстовые базы данных, взятые из Интернета, включая электронные библиотеки книг, статей и даже Википедию в качестве исходного материала. В ChatGPT используется "модель вознаграждения", в которой человек помогает отладить ответы, оценивая их по качеству. Однако следует отметить, что ChatGPT и другие чат-боты с искусственным интеллектом, как известно, иногда отвечают фактически неверной информацией.

В беседе с IGN директор игры World of Warcraft Ион Хаззикостас вкратце рассказал о забавном взаимодействии с ChatGPT. По его словам, как только он впервые получил доступ к чат-боту, он задал ему вопрос, связанный с работой. Он спросил бота, каким должно быть следующее расширение World of Warcraft. По словам Хаззикостаса, ChatGPT ответил, что следующим расширением должно стать "Возвращение в Shadowlands".

Далее он сказал, что в результате он чувствует, что у него "довольно хорошая гарантия занятости", и что ChatGPT не придет на его работу в ближайшее время. Расширение Shadowlands для World of Warcraft было раскритиковано как одно из худших в MMO, что делает ответ Хаззикостаса еще более уморительным.



Хотя Хаззикостас высмеивает растущую популярность чат-ботов, таких как ChatGPT, он и Blizzard, очевидно, не чужды использования ИИ в разработке игр. Он отмечает, что некоторые методы машинного обучения используются для "автоматизации действительно тяжелых, болезненных" художественных задач. Он упоминает о подгонке шлемов к ушам кровавых эльфов и других подобных задачах. Это работа, которую необходимо выполнять, но Хаззикостас предпочел бы, чтобы художники World of Warcraft сосредоточили свое время на других задачах.



Команда Blizzard также не уклоняется от использования ИИ в будущем. Исполнительный продюсер World of Warcraft Холли Лонгдейл отмечает, что "эволюция ИИ, безусловно, поможет нам".