Детали и трейлер нового режима "В плену у сказки" для World of Warcraft

Новый временный PvE-режим «В плену у сказки» (Talebound) появится в World of Warcraft с выходом обновления 12.1.7 в начале декабря 2026 года. Разработчики поделились первыми подробностями этого режима.

История принимает зловещий оборот в режиме "В плену у сказки" в Midnight

Алая Лощина заманивает ничего не подозревающих путешественников в свои объятия; приготовьтесь погрузиться в рассказы таинственного Сказочника, что любит мрачные и жуткие истории, в новом игровом режиме "В плену у сказки" для Midnight, который появится с выходом контентного обновления "Эхо ядра мира".

Независимо от того, отправляетесь ли вы в путь в одиночку или с друзьями, режим "В плену у сказки" приглашает вас исследовать тематические уровни, полные противников, боссов, головоломок, сокровищ, реликвий и наград, и столкнуться с ужасами, поджидающими на следующей странице.

Погребальное Перо: ваше убежище от ужасов

В перерывах между ужасающими приключениями возвращайтесь в освещенную фонарями уютную деревню Погребальное Перо, которая дарит тепло и передышку от тьмы за ее пределами. Отдохните, повесьте шляпу на гвоздь и попейте горячего какао, но не расслабляйтесь слишком сильно: деревня и Сказочник не любят незавершенных историй, поэтому вам придется разработать стратегию на случай грядущих ужасов.

Отдохнув, возьмите в руки оружие и отправляйтесь в путь, слушая и пересказывая истории, которые проведут на прочность ваши новые навыки и способности... ведь рассказов, которые стоит узнать и поведать, так много.

Режим "В плену у сказки" выйдет с четырьмя историями для прохождения, каждая со своими локациями, противниками и боссами, включая ведьм, великанов, маршалов, епископов, морских чудовищ и кошмарных монархов.

Темный Приют: Родина Конрада фон Зоннесхайма, лорда-маршала, и Александра Дозсенца, кровавого епископа.

Лес Зленополох: Здесь обитают Бабуля Зеленопал, лесная ведьма, Илска Злоклык, ведьма диких земель, и Мобог, великан из Зленополоха.

Экспедиция Грейвейка: Повесть о многих, павших от рук Ззиг'та, мучителя из пучины, и Чатоа, потустороннего вестника.

Роща Ночного Двора: Ужасающая хроника о Тильвит, королеве фей, и Мерноке, короле кошмаров

Сборники этих историй также доступны в городе, если вы захотите услышать их еще раз.

Ознакомьтесь с классами режима "В плену у сказки"

Ключевую роль у всех классов играют передвижение и защита, и каждый класс может совершать двойной прыжок, уклоняться и защищаться, благодаря чему выбор позиции становится ключевым элементом боя.

Убийца

Боевая мощь Убийцы и его знания охотника на монстров дают ему исключительные физические навыки для борьбы со сказочными чудовищами. Используйте меч, чтобы сражать сверхъестественных противников, и ружье – когда клинка недостаточно.

Удар сплеча: Серия из трех атак, наносящих урон врагам прямо перед вами, причем последняя наносит увеличенный урон и оглушает. В режиме "В плену у сказки" слабые враги отбрасываются назад при атаке, что делает бой динамичным.

Разрывной выстрел: Выстрелите из дробовика по врагам перед вами. Находящиеся поблизости противники получают урон от нескольких выстрелов. Усильте эту способность, чтобы наносить увеличенный урон.

Минное поле: Позволяет вам отскочить назад и разбросать дугу мин перед собой. Эти мины наносят урон и замедляют врагов.

Шрапнель: Выпускает несколько снарядов по врагам, которые отскакивают от них и наносят урон каждому, кого задевают.

Метательные ножи: Быстро перемещает игрока и наносит удар по ближайшим врагам. Может отменять другие атаки для быстрого перемещения.

Серебряная стрела: Подпрыгните в воздух и вонзите серебряную стрелу в противника, мгновенно нанося урон врагу с наибольшим запасом здоровья в радиусе действия.

Инквизитор

Рвение Инквизитора освещает каждый уголок и сжигает лицо зла, какими бы иллюзиями оно ни прикрывалось.

Очищение: Серия из трех атак, наносящих урон врагам перед вами, причем каждый удар сильнее предыдущего.

Порицание: Атакует противников перед вами, нанося урон магией Света и снижая их скорость передвижения. Важно, что эту способность можно применять во время движения.

Обличение: Усиленная способность, которая наносит тем больше урона, чем дольше вы стоите на месте, и заставляет врагов каяться.

Ярость Света: Призывает гневное солнце над противником, сжигая противников поблизости.

Вознесение: На короткое время окутывает врагов наносящим урон пламенем. Это пламя взрывается по вашему приказу.

Сияющий порыв: Можно применять во время движения, чтобы выпустить огненный снаряд по ближайшей цели, который взрывается при ударе, сжигая всех противников поблизости.

Ведьма

Ведьма использует молнии, яд, пауков, лунный свет, шипы и воронов, чтобы подавлять врагов с помощью мрачного основанного на заклинаниях стиля.