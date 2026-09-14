Детали и трейлер нового режима "В плену у сказки" для World of Warcraft

Новый временный PvE-режим «В плену у сказки» (Talebound) появится в World of Warcraft с выходом обновления 12.1.7 в начале декабря 2026 года. Разработчики поделились первыми подробностями этого режима.
История принимает зловещий оборот в режиме "В плену у сказки" в Midnight
Алая Лощина заманивает ничего не подозревающих путешественников в свои объятия; приготовьтесь погрузиться в рассказы таинственного Сказочника, что любит мрачные и жуткие истории, в новом игровом режиме "В плену у сказки" для Midnight, который появится с выходом контентного обновления "Эхо ядра мира".
Независимо от того, отправляетесь ли вы в путь в одиночку или с друзьями, режим "В плену у сказки" приглашает вас исследовать тематические уровни, полные противников, боссов, головоломок, сокровищ, реликвий и наград, и столкнуться с ужасами, поджидающими на следующей странице.
Погребальное Перо: ваше убежище от ужасов
В перерывах между ужасающими приключениями возвращайтесь в освещенную фонарями уютную деревню Погребальное Перо, которая дарит тепло и передышку от тьмы за ее пределами. Отдохните, повесьте шляпу на гвоздь и попейте горячего какао, но не расслабляйтесь слишком сильно: деревня и Сказочник не любят незавершенных историй, поэтому вам придется разработать стратегию на случай грядущих ужасов.
Отдохнув, возьмите в руки оружие и отправляйтесь в путь, слушая и пересказывая истории, которые проведут на прочность ваши новые навыки и способности... ведь рассказов, которые стоит узнать и поведать, так много.
Режим "В плену у сказки" выйдет с четырьмя историями для прохождения, каждая со своими локациями, противниками и боссами, включая ведьм, великанов, маршалов, епископов, морских чудовищ и кошмарных монархов.
- Темный Приют: Родина Конрада фон Зоннесхайма, лорда-маршала, и Александра Дозсенца, кровавого епископа.
- Лес Зленополох: Здесь обитают Бабуля Зеленопал, лесная ведьма, Илска Злоклык, ведьма диких земель, и Мобог, великан из Зленополоха.
- Экспедиция Грейвейка: Повесть о многих, павших от рук Ззиг'та, мучителя из пучины, и Чатоа, потустороннего вестника.
- Роща Ночного Двора: Ужасающая хроника о Тильвит, королеве фей, и Мерноке, короле кошмаров
Сборники этих историй также доступны в городе, если вы захотите услышать их еще раз.
Ознакомьтесь с классами режима "В плену у сказки"
Ключевую роль у всех классов играют передвижение и защита, и каждый класс может совершать двойной прыжок, уклоняться и защищаться, благодаря чему выбор позиции становится ключевым элементом боя.
Убийца
Боевая мощь Убийцы и его знания охотника на монстров дают ему исключительные физические навыки для борьбы со сказочными чудовищами. Используйте меч, чтобы сражать сверхъестественных противников, и ружье – когда клинка недостаточно.
- Удар сплеча: Серия из трех атак, наносящих урон врагам прямо перед вами, причем последняя наносит увеличенный урон и оглушает. В режиме "В плену у сказки" слабые враги отбрасываются назад при атаке, что делает бой динамичным.
- Разрывной выстрел: Выстрелите из дробовика по врагам перед вами. Находящиеся поблизости противники получают урон от нескольких выстрелов. Усильте эту способность, чтобы наносить увеличенный урон.
- Минное поле: Позволяет вам отскочить назад и разбросать дугу мин перед собой. Эти мины наносят урон и замедляют врагов.
- Шрапнель: Выпускает несколько снарядов по врагам, которые отскакивают от них и наносят урон каждому, кого задевают.
- Метательные ножи: Быстро перемещает игрока и наносит удар по ближайшим врагам. Может отменять другие атаки для быстрого перемещения.
- Серебряная стрела: Подпрыгните в воздух и вонзите серебряную стрелу в противника, мгновенно нанося урон врагу с наибольшим запасом здоровья в радиусе действия.
Инквизитор
Рвение Инквизитора освещает каждый уголок и сжигает лицо зла, какими бы иллюзиями оно ни прикрывалось.
- Очищение: Серия из трех атак, наносящих урон врагам перед вами, причем каждый удар сильнее предыдущего.
- Порицание: Атакует противников перед вами, нанося урон магией Света и снижая их скорость передвижения. Важно, что эту способность можно применять во время движения.
- Обличение: Усиленная способность, которая наносит тем больше урона, чем дольше вы стоите на месте, и заставляет врагов каяться.
- Ярость Света: Призывает гневное солнце над противником, сжигая противников поблизости.
- Вознесение: На короткое время окутывает врагов наносящим урон пламенем. Это пламя взрывается по вашему приказу.
- Сияющий порыв: Можно применять во время движения, чтобы выпустить огненный снаряд по ближайшей цели, который взрывается при ударе, сжигая всех противников поблизости.
Ведьма
Ведьма использует молнии, яд, пауков, лунный свет, шипы и воронов, чтобы подавлять врагов с помощью мрачного основанного на заклинаниях стиля.
- Назревающая буря: Серия из трех атак, наносящих урон молнией, причем последний удар наносит более высокий урон.
- Бурлящий котел: Призывает из вашего котла полчище лягушек. Лягушки прыгают к случайному врагу и взрываются, нанося урон от яда в небольшой области.
- Кошачий язык: На короткое время превращает вас в кошку. Находясь в этом облике, вы можете нанести урон всем ближайшим врагам дождем звезд, а также использовать "Извилистый путь", чтобы мгновенно переместиться вперед и скрыться в лунном свете.
- Пауки зимы: Призывает рой, который стремительно устремляется вперед, включая королеву, которая взрывается, нанося высокий урон в небольшой области.
- Лунные вороны: Поддерживаемое заклинание, ко