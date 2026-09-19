Дизайнер Blizzard назвал посещаемость беты World of Warcraft: Forever самой безумной за 17 лет работы

Старший игровой дизайнер студии Blizzard Джош Гринфилд сообщил о фиксации абсолютного рекорда посещаемости на запуске закрытого бета-тестирования World of Warcraft: Forever. Сразу после открытия тестовых серверов 17 сентября 2026 года сетевая инфраструктура компании подверглась колоссальной нагрузке, из-за чего тысячи пользователей столкнулись с длительным временем ожидания на входе в игру. Масштаб фанатского интереса полностью застал врасплох команду разработчиков, которая не ожидала от аудитории столь массового и одновременного наплыва на предварительном этапе. Гринфилд открыто признался в социальных сетях, что не мог уснуть ночью от нахлынувших эмоций и восторга. Ветеран компании напрямую прокомментировал первые статистические показатели тестирования следующими словами:

Бета-тест проходит просто безумно. Это самые сумасшедшие цифры, которые я видел за все 17 лет работы в Blizzard и почти 8 лет работы над классическими серверами. У нас здесь действительно есть что-то особенное.

Технические причины регулярных сбоев и падения тестового окружения подробно разъяснил старший игровой продюсер Том Эллис. Специалист пояснил в своём техническом разборе, что тестовые сервера для World of Warcraft по своей архитектуре и близко не соответствуют мощностям полноценного релизного дата-центра, так как обычно беты не привлекают критического числа участников. Текущее сетевое окружение просто принимает на себя колоссальный удар, из-за чего инженерам приходится в экстренном режиме масштабировать внутренние службы авторизации. Заместитель директора по производству Клейтон Стоун также подтвердил непрерывное расширение серверной инфраструктуры и призвал фанатов дать команде немного времени на стабилизацию клиента.

Сам проект World of Warcraft: Forever позиционируется создателями как полноценная третья постоянная версия знаменитой многопользовательской игры наряду с розничной и классической эпохами. Игровой процесс навсегда зафиксирован на максимальном 60-м уровне персонажа, а сюжетные события развиваются в альтернативной временной шкале Старого Азерота. Одной из главных особенностей новой версии, вызвавшей бурные дискуссии на официальных форумах, стало появление крылатой расы Небожителей.

В настоящий момент разработчики продолжают активно увеличивать лимиты баз данных, а полноценный глобальный релиз амбициозной MMORPG намечен на 4 ноября 2026 года.