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World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 013 оценок

Для классической версии World of Warcraft анонсировано дополнение Cataclysm

butcher69
Новости

Многие уже подозревали об этом, но теперь это стало реальностью. На выставке BlizzCon 2023 разработчики World of Warcraft представили следующее дополнение для классической версии игры. Это станет Cataclysm.

Что такое Катаклизм? В дополнении Смертокрыл поднялся из моря и навсегда изменил мир Warcraft. Пролетев над Восточными королевствами и Калимдором, он оставил после себя след разрушений. Это сопровождалось массовым ростом культа Сумеречного Молота и различными атаками известных элементалей.

Разрушение многих территорий сопровождалось появлением новых квестов и пересмотром сюжета, но в то же время означало потерю многих популярных квестовых линий, а также некоторых наград, которые перестали быть доступны.

Будет ли Cataclysm точно таким же? Некоторые изменения будут. Ведь Cataclysm многие считают "переломным моментом", когда World of Warcraft слишком сильно изменился и отошел от "Классической эры".

-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Modnov

2030 шадоулендс классик ЫЫЫЫ, кушайте на здоровье и не обляпайтесь)

6
Wolfenstein

ща мелкософт покажет как это делается xD прайс уже на 100 можно умножать и 666 тыщ таких дополнений в придачу тоже за бабло

1
gliga142

когда там выходит 3ий раз классика первая часть ? я хочу заново )))

0
gliga142

жаль не оправдались слухи что это будет другая ветка сюжетки ((

0