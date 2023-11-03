Для классической версии World of Warcraft анонсировано дополнение Cataclysm

Многие уже подозревали об этом, но теперь это стало реальностью. На выставке BlizzCon 2023 разработчики World of Warcraft представили следующее дополнение для классической версии игры. Это станет Cataclysm.
Что такое Катаклизм? В дополнении Смертокрыл поднялся из моря и навсегда изменил мир Warcraft. Пролетев над Восточными королевствами и Калимдором, он оставил после себя след разрушений. Это сопровождалось массовым ростом культа Сумеречного Молота и различными атаками известных элементалей.
Разрушение многих территорий сопровождалось появлением новых квестов и пересмотром сюжета, но в то же время означало потерю многих популярных квестовых линий, а также некоторых наград, которые перестали быть доступны.
Будет ли Cataclysm точно таким же? Некоторые изменения будут. Ведь Cataclysm многие считают "переломным моментом", когда World of Warcraft слишком сильно изменился и отошел от "Классической эры".
2030 шадоулендс классик ЫЫЫЫ, кушайте на здоровье и не обляпайтесь)
ща мелкософт покажет как это делается xD прайс уже на 100 можно умножать и 666 тыщ таких дополнений в придачу тоже за бабло
когда там выходит 3ий раз классика первая часть ? я хочу заново )))
жаль не оправдались слухи что это будет другая ветка сюжетки ((