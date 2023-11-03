Для классической версии World of Warcraft анонсировано дополнение Cataclysm

Многие уже подозревали об этом, но теперь это стало реальностью. На выставке BlizzCon 2023 разработчики World of Warcraft представили следующее дополнение для классической версии игры. Это станет Cataclysm.

Что такое Катаклизм? В дополнении Смертокрыл поднялся из моря и навсегда изменил мир Warcraft. Пролетев над Восточными королевствами и Калимдором, он оставил после себя след разрушений. Это сопровождалось массовым ростом культа Сумеречного Молота и различными атаками известных элементалей.

Разрушение многих территорий сопровождалось появлением новых квестов и пересмотром сюжета, но в то же время означало потерю многих популярных квестовых линий, а также некоторых наград, которые перестали быть доступны.

Будет ли Cataclysm точно таким же? Некоторые изменения будут. Ведь Cataclysm многие считают "переломным моментом", когда World of Warcraft слишком сильно изменился и отошел от "Классической эры".