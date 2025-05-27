До 2 июля в World of Warcraft: Cataclysm Classic действует 50% прибавка к опыту

Команда разработчиков классических версий World of Warcraft обьявили о том, что с 27 мая по 2 июля в Cataclysm Classic будет действовать 50% прибавка к опыту "Чудесные странствия".

50% прибавка к опыту "Чудесные странствия" возвращается в Cataclysm Classic!

Пока герои Азерота продолжают противостоять царству ужаса Смертокрыла, расколотые земли Азерота таят в себе опасность. Все герои, решившие начать новое приключение или продолжить одиссею по Азероту, могут воспользоваться прибавкой к опыту "Чудесные странствия"*, которая увеличивает получаемый опыт на 50% для всех персонажей вплоть до 85 уровня!

Завершите повышение уровня персонажа, создайте нового героя или пригласите друзей присоединиться к вам в Cataclysm Classic в преддверии начала новых приключений в Пандарии. Эффект активен по умолчанию, но вы можете обратиться к любому смотрителю таверны в столицах или в Даларане, чтобы отключить или включить его снова.

Воспользуйтесь прибавкой к опыту "Чудесные странствия" уже сейчас – она будет действовать до самого выхода предварительного обновления Mists of Pandaria Classic. Это отличная возможность для новых и вернувшихся игроков повысить уровень и присоединиться к битве за Азерот!

*Прибавка к опыту недоступна в современном World of Warcraft, а также на игровых мирах "Эпохи", "Сезона открытий" и "Нового начала" WoW Classic.