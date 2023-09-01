Два игрока насмерть подрались в дуэли "мак'гора" за редкий Пояс Аругала на хардкорном сервере World of Warcraft: Classic

Настоящая драма разыгралась в Hardcore WoW Classic. На американском сервере Defias Pilager, в ходе прохождения подземелья Крепость Темного Клыка, выпал тканевый [Пояс Аругала]. Чему очень обрадовался находящийся в группе маг.

Несмотря на то что пояс был тканевый, он так же понравился ханту, который решил что интеллект, спирит и чуть чуть ловкости ему так же не помешают. В результате ролла, пояс выиграл охотник. Такой расклад очень не понравился магу и он в стремлении восстановить справедливость, решил наказать своего сопартийца, вызвав его на смертельную дуэль Мак Гора!

На поединок собралось порядка сотни зрителей которые тоже жаждали узнать, кому по праву должен был принадлежать пояс. Но судьба штука непредсказуемая, дуэль маг проиграл. В ходе обсуждения этой истории, игроки шутят. Ну естественно должен был победить хант, ведь пояс то был у него!

Напоминаем вам, что запуск "Хардкорных" серверов состоялся на прошлой неделе - 24 августа. На этих серверах у игрока нету права на ошибку, ведь смерть персонажа означает окончание игры. По данным от разработчиков в игре уже погибло более 300 тысяч персонажей.