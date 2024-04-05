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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 103 оценки

Энтузиаст представил вступительный ролик орков из оригинального World of Warcraft на Unreal Engine

Solstice
Новости

Пользователь ютуба под ником Voolcan представил публике свое новое творение - вступительный ролик
расы орков из World of Warcraft Classic с графикой уровня Unreal Engine. Работа над роликим заняла у автора, по меньшей мере, около 5-ти месяцев. Ролик демонстрирует очень красивые анимациями, а также впечетляет своим вниманием к проработке мельчайших деталей.

Спасибо за просмотр, и я надеюсь, что скрасил ваш день. Для тех, кто хочет узнать, как это было сделано: я использовал Unreal Engine и его мощную технологию нанитов, чтобы разместить высококачественные материалы из Quixel Bridge. Все структуры были созданы в Cinema 4D и Substance Painter. Компоновал результат в Nuke со стоковыми кадрами. Цвета и монтаж в DaVinci Resolve. Большое спасибо моему другу Embu, который посоветовал мне звук и музыку для этого видео.

Ниже вы можете сравнить с ролик оригинальной дорожкой:

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Магае

Пол года на минутный ролик. Интересно, сколько в часах было потрачено

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berenyorel

Ну, есть же dead hand.

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R2R_TV

минус 5 месяцев в никуда, хотя дегроиды так время и проводят, сидя в вов и делая для нее всякое дерьмище

0