Энтузиаст представил вступительный ролик орков из оригинального World of Warcraft на Unreal Engine

Пользователь ютуба под ником Voolcan представил публике свое новое творение - вступительный ролик
расы орков из World of Warcraft Classic с графикой уровня Unreal Engine. Работа над роликим заняла у автора, по меньшей мере, около 5-ти месяцев. Ролик демонстрирует очень красивые анимациями, а также впечетляет своим вниманием к проработке мельчайших деталей.
Спасибо за просмотр, и я надеюсь, что скрасил ваш день. Для тех, кто хочет узнать, как это было сделано: я использовал Unreal Engine и его мощную технологию нанитов, чтобы разместить высококачественные материалы из Quixel Bridge. Все структуры были созданы в Cinema 4D и Substance Painter. Компоновал результат в Nuke со стоковыми кадрами. Цвета и монтаж в DaVinci Resolve. Большое спасибо моему другу Embu, который посоветовал мне звук и музыку для этого видео.
Ниже вы можете сравнить с ролик оригинальной дорожкой:
Пол года на минутный ролик. Интересно, сколько в часах было потрачено
Ну, есть же dead hand.
минус 5 месяцев в никуда, хотя дегроиды так время и проводят, сидя в вов и делая для нее всякое дерьмище