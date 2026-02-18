Энтузиаст воссоздал локацию в духе World of Warcraft за один день с помощью нейросетей

Независимый разработчик под ником Izkimar продемонстрировал впечатляющие возможности современных инструментов разработки. Ему удалось создать полностью функциональную игровую зону, вдохновленную локацией Мулгор из классической версии World of Warcraft, потратив на базовую сборку чуть больше суток. Примечательно, что для реализации проекта автор не написал ни одной строчки программного кода вручную, доверив техническую часть искусственному интеллекту.

Основой для эксперимента послужила платформа Spawn.co, специализирующаяся на создании браузерных многопользовательских игр с помощью ИИ. В представленном демоверсии уже реализованы ключевые механики жанра MMORPG: работающая система квестов с наградами, таргетная боевая система, прокачка уровней, способности шамана и анимации. Кроме того, проект изначально поддерживает мультиплеер, так как платформа автоматически берет на себя настройку серверной части и сетевого кода.

Izkimar отметил, что результат нельзя назвать мгновенной генерацией по одной кнопке. Процесс разработки он описывает как совместное творчество с ИИ-агентом. Разработчик предоставлял видение проекта и курировал референсы, а нейросеть создавала необходимые ассеты и логику. После получения черновой версии уровня автор самостоятельно занимался ручным левел-дизайном, выстраивая структуру поселения и расставляя объекты для создания нужной атмосферы.

Изначально проект задумывался как быстрая проверка возможностей движка, но теперь энтузиаст планирует развивать его дальше. Его цель заключается в создании так называемой однозонной MMO. По мнению автора, современные онлайн-игры часто страдают от огромных, но пустых миров, поэтому он хочет сосредоточиться на проработке одной локации, сделав ее максимально живой и насыщенной контентом. В ближайшее время разработчик намерен изменить название игры, чтобы дистанцироваться от прямого копирования World of Warcraft, а также внедрить полноценную систему характеристик, экипировки и лута.