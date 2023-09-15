Энтузиаст воссоздал столицу дворфов из World of Warcraft на Unreal Engine 5

3D-художник Брайан Ваги полностью воссоздал Стальгорн — столицу дворфов в World of Warcraft. В качестве движка он выбрал Unreal Engine 5. Автор опубликовал видео в разрешении 4K и 60 FPS.
«Со скрупулезным вниманием к деталям я тщательно смоделировал значительную часть материалов этой сцены, плавно соединив их с ресурсами Megascan и создав собственные материалы с помощью Substance. Новаторские возможности Unreal Engine 5, включая отражения, глобальное освещение, наниты и улучшенный движок рендеринга, позволили мне вдохнуть новую жизнь в Стальгорн, превзойдя предыдущий рендеринг на Unreal 4. Используя мощь RTX 4090, я создал этот шедевр в потрясающем разрешении 4k при 60 FPS», — Брайан Ваги.
Стальгорн у художника получился более мрачным, чем оригинал. По словам Ваги, в его представлении у столицы дворфов атмосфера окутывающего мрака, который озаряет «лишь теплый свет внутренних огней».