Энтузиаст выпустил нативный порт World of Warcraft: Wrath of the Lich King для взломанной PlayStation 4

Энтузиаст под ником 01cedric представил обновление 1.61 для фанатского проекта WoWPS, позволяющего запустить культовую многопользовательскую игру World of Warcraft на взломанной консоли PlayStation 4. В отличие от большинства схожих экспериментов с запуском через эмуляторы операционных систем или облачный стриминг с ПК, модификация представляет собой нативный клиент на C++, скомпилированный под архитектуру приставки от Sony с помощью открытого инструментария OpenOrbis. Для вывода картинки разработчик создал кастомный драйвер Vulkan 1.0, функционирующий напрямую поверх низкоуровневых консольных интерфейсов GNM и VideoOut.

Техническая часть проекта базируется на кодовой базе сторонней разработки WoWee от создателя по имени Kelsi Davis. Консольная сборка рассчитана строго на дополнение World of Warcraft: Wrath of the Lich King версии 3.3.5a с номером билда 12340. Создатель порта подчеркивает отсутствие каких-либо связей с компанией Blizzard Entertainment и принципиально не распространяет защищенные авторским правом файлы данных. Пользователям приходится самостоятельно копировать оригинальные архивы MPQ с легальной версии игры для персональных компьютеров в каталог консоли.

Как отметил разработчик 01cedric, он вложил много труда и бессонных ночей в этот проект, чтобы довести его до состояния без критических вылетов и проблем с производительностью. По словам автора, то, что начиналось как маленький эксперимент по проверке запуска игры на консоли, со временем переросло в нечто гораздо большее. Клиент поддерживает 3 режима: стандартное подключение к серверам на базе эмуляторов AzerothCore, TrinityCore или MaNGOS, локальную сеть через кастомный протокол UDP, а также полностью автономный одиночный мир.

Одиночный режим не требует запуска сервера, но расплачивается за это серьезным урезанием привычных возможностей оригинальной игры. Персонажи могут исследовать локации, сражаться с монстрами, собирать добычу, повышать уровень и выполнять простейшие задания из встроенного каталога. При этом в текущей версии полностью не работает прокачка талантов, заблокированы летающие средства передвижения, отсутствуют питомцы у классов, а также отключены репутации и системы ремонта снаряжения. Прохождение подземелий и рейдов тоже остается лишь формальной прогулкой по декорациям, поскольку локальный движок не поддерживает скрипты боссов, фазы сражений и сложные командные механики.

Графический движок поддерживает вывод картинки в разрешениях 1080p и 720p с отображением трехмерных объектов, зданий и суточного освещения. В обновлении 1.61 была добавлена оптимизация отрисовки теней для одинаковых моделей, однако сложные отражения на воде по умолчанию отключены для сохранения стабильного темпа кадров. Управление адаптировано под геймпад DualShock 4, где доступ к 12 слотам действий реализован через комбинации с зажатием кнопок L1, L2, R1 и R2, а навигация по оригинальному интерфейсу FrameXML опирается на режим виртуального курсора и экранную клавиатуру.

Несмотря на громкие заявления о стабильности, сборка сохраняет целый букет технических проблем. Игровые сессии нередко завершаются ошибкой переполнения памяти при длительных перемещениях между зонами или фатальным сбоем при попытке выйти из приложения. Кроме того, игроки продолжают сталкиваться с некорректным масштабированием панелей на экранах телевизоров, перекрытием нижней полосы команд окном 24-слотового рюкзака и багами отображения рун у рыцарей смерти.

Дистрибутив сборки 1.61 распространяется бесплатно в виде установочного пакета pkg весом около 65.7 МБ для пользователей модифицированных систем. Разработчик продолжает полировку проекта и сбор сообщений об ошибках, при этом совместимость клиента с консолью PlayStation 5 не тестировалась, а более ранние версии вроде классической 1.12 или The Burning Crusade 2.4.3 остаются за рамками актуальных консольных планов.