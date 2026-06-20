Энтузиаст запустил приватный сервер World of Warcraft с 1800 ботами под управлением нейросети DeepSeek

Пользователь под ником Mr-Nilsson_85 представил рабочий прототип приватного сервера World of Warcraft: Wrath of the Lich King, населенного 1800 автономными ботами. Уникальность проекта заключается в интеграции искусственного интеллекта, который позволяет компьютерным персонажам общаться между собой и с реальными игроками в текстовом чате.

Основой для проекта стала готовая сборка сервера с модификацией playerbots, которая добавляет в игровой мир ботов, способных самостоятельно передвигаться, выполнять задания и повышать уровень. Изначально автор экспериментировал с локальным запуском языковых моделей через инструмент Ollama, однако это создавало слишком высокую нагрузку на комплектующие PC. Решением стало создание специального моста на языке Python для подключения к облачному интерфейсу DeepSeek API, что позволило значительно повысить качество диалогов и снизить системные требования.

На данный момент сервер способен стабильно поддерживать работу 1800 ботов одновременно. Чтобы оптимизировать расходы на использование платного API, автор настроил скрипт так, чтобы виртуальные персонажи общались только тогда, когда в игровом мире присутствует хотя бы 1 реальный пользователь. По предварительным расчетам энтузиаста, затраты на поддержание активности ботов составляют незначительную сумму. Например, при игре по 5-6 часов в день расходы на работу нейросети составят менее 10 евро в месяц благодаря гибким настройкам частоты ответов.

Разработчик проекта отметил, что не обладает глубокими знаниями в программировании, поэтому для написания скриптов и настройки конфигурационных файлов он активно использовал подсказки искусственного интеллекта Gemini. Помимо автоматически генерируемых персонажей, автор вручную создал 20 уникальных ботов разных классов и рас, которые теперь случайным образом появляются в игровом мире при запуске сервера.

Реакция игрового сообщества на публикацию оказалась неоднозначной. Часть пользователей назвала подобный концепт депрессивным и сравнила его с практической реализацией теории мертвого интернета, где реальное общение заменяется имитацией. Другие игроки, напротив, выразили заинтересованность в развитии идеи, отметив, что сервер с умными ботами может стать отличной альтернативой для одиночного прохождения масштабной многопользовательской игры без необходимости сталкиваться с нежелательным поведением других людей или тратить время на поиск группы в подземелья.