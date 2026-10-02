Энтузиасты воссоздали клиент оригинальной World of Warcraft на Rust и добавили скейтборд

Энтузиасты представили открытый проект benilla, представляющий собой созданный с нуля клиент для классической World of Warcraft версии 1.12.1 образца 2006 года. Программа написана на языке Rust с использованием игрового движка Bevy и не содержит исходного кода Blizzard Entertainment.

Клиент уже обеспечивает полную работоспособность оригинального контента. Игроки могут создавать персонажей, выполнять задания, осваивать профессии, посещать подземелья, рейды и поля боя вроде Альтеракской долины или Ущелья Песни Войны. Движок воспроизводит оригинальный интерфейс на базе FrameXML и Lua, а также без проблем запускает пользовательские модификации классической эпохи, включая Questie, Bagnon и pfUI. При этом benilla не распространяет ресурсы игры: клиент считывает архивы напрямую из установленной на накопителе оригинальной версии.

Внимание сообщества проект привлек после публикации видеоролика пользователем chasm в социальной сети X. На кадрах персонаж Альянса катался по локациям на скейтборде и выполнял трюки, что оказалось демонстрацией инструментария для разработчиков. Публикация сопровождалась категоричными заявлениями о будущем приватных серверов.

World of Warcraft 1.12.1 полностью переписана на Bevy и Rust. Конечно, это означает, что теперь можно кататься на скейтборде в Златоземье, но также это значит, что приватные серверы теперь могут легально запустить полностью модернизированный клиент. С WoW Forever покончено.

- chasm, блогер

Утверждения о полной законности подобного подхода вызвали ожесточенные споры среди игроков. Сторонники проекта проводят параллели с эмуляторами консолей, где программный код независимой разработки признается легальным при условии предоставления файлов пользователем. Однако скептики напомнили о судебных исках Blizzard Entertainment 2025-2026 годов против серверов Turtle WoW и Project Ascension. Даже при чистой реализации движка использование чужих моделей, текстур, звуков, географических названий и персонажей остается объектом авторского права компании.

Дополнительным поводом для споров стали упоминания нейросетевых инструментов в репозитории проекта. Часть аудитории выразила недоверие к надежности кода, созданного с привлечением языковой модели Claude, тогда как другие разработчики отметили возросшую скорость написания независимых игровых систем с помощью искусственного интеллекта.

На текущий момент проект benilla дошел до версии 0.2.0, получив оптимизацию процессора, поддержку общих каналов чата и доработанный боевой журнал. Для подключения клиенту требуется сервер на базе vmangos или cMaNGOS с отключенной защитой Warden, а готовые сборки авторы не распространяют, предлагая собирать проект из исходников самостоятельно.